Vanessa Incontrada è un volto amatissimo, in pochi conoscono il suo sogno nel cassetto: cosa avrebbe fatto se non fosse diventata famosa?

Sempre più amata e sempre più seguita sui social, la bellissima Vanessa Incontrada ci sta tenendo incollati allo schermo con la bellissima fiction in onda su Canale 5, Fosca Innocenti.

Attrice, conduttrice e modella italo-spagnola, Vanessa Incontrada ha conquistato tutti. Non solo con la sua bellezza ma soprattutto con il suo indiscutibile talento. Il suo esordio televisivo risale ormai a molti anni fa, lungo la strada la carriera della showgirl italo spagnola splende di successi. Sebbene dal punto di vista professionale, di Vanessa Incontrada sappiamo tutto o quasi, in pochi forse conoscono quale fosse il suo grande sogno nel cassetto, sapete cosa avrebbe fatto Vanessa Incontrada se non fosse diventata famosa? Resterete a bocca aperta!

Vanessa Incontrada, il sogno nel cassetto: il retroscena che in pochi conoscono

Bellezza, semplicità e talento la contraddistinguono da sempre. Vanessa Incontrada è un volto molto amato. Non solo sul piccolo schermo, la showgirl è anche molto seguita sui social dove ama condividere molto della propria vita insieme alla sua community social.

Sebbene come personaggio televisivo conosciamo l’evoluzione della carriera di Vanessa Incontrada, nel suo privato c’è una cosa di cui forse in molti non sono a conoscenza. Quello dell’attrice era un vero e proprio sogno nel cassetto, e se non fosse diventata un personaggio famoso, avrebbe tanto voluto realizzare.

La sua carriera inizia prima come modella, di fatti all’età di 17 anni si trasferisce a Milano per questa nuovissima esperienza.. Da lì in poi, il successo è arrivato! In pochi però conoscono questo retroscena! Sapevate che Vanessa Incontrada avrebbe voluto fare la psicologa infantile? Un sogno nel cassetto che chissà, magari un giorno potrebbe davvero realizzarsi.