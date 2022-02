Anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 26 Febbraio: ci sarà una star internazionale in studio, è la sua prima volta.

Di puntate imperdibile di Verissimo, ne abbiamo viste sui nostri schermi in tutti questi anni, ma questa che andrà in onda Sabato 26 Febbraio, sarà davvero fenomenale!

Seppure sia stata una settimana impegnativa per la nostra Silvia Toffanin per via del suo impegno a Striscia la notizia, la giovanissima conduttrice non ha affatto potuto fare a meno di studiare un appuntamento di Verissimo ricco di sorprese, ma soprattutto di ospiti. Come ogni Sabato, nello studio televisivo di Cologno Monzese, si alterneranno tantissimi volti. Alcuni di questi, come nelle scorse settimane, non sono affatto nuovi al pubblico di Verissimo. Ed altri, invece, si! A tal proposito, reggetevi forte: per la sua prima volta, ci sarà una star internazionale! Un colpo davvero incredibile. Ecco di chi parliamo: tutte le anticipazioni!

Verissimo del 26 Febbraio, le anticipazioni: colpo clamoroso, chi ci sarà!

Quella che andrà in onda Sabato 26 Febbraio, sarà una puntata di Verissimo piuttosto impressionante. Ad alternarsi nello studio televisivo di Silvia Toffanin, infatti, ci saranno tantissimi volti. Da quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate da Mediaset Play, infatti, non soltanto vi saranno icone dello spettacolo italiani, cantanti reduci dalla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, ma anche una star internazionale. Insomma, cosa vogliamo di più? Scopriamo tutti i dettagli.

Siete curiosi anche voi di conoscere le anticipazioni di Verissimo di Sabato 26 Febbraio? Vi accontentiamo subito: ci saranno dei grandi nomi anche questo pomeriggio!

Maria Grazia Cucinotta: attrice famosissima, la splendida siciliana si racconterà tra carriera e vita privata alla colonna portante di Verissimo. In quest’occasione, la Cucinotta parlerà davvero di tutto e non tralascerà affatto nulla;

Beppe Signori;

Vanni Odera;

Ana Mena: reduce dal Festival di Sanremo con la sua ‘Duecentomila ora’, la cantante racconterà le sue emozioni sull’evento. Ma non solo;

Vanni Oddera;

Gianni e Roberta : direttamente da C’è posta per te, i due racconterà com’è cambiata la loro vita dopo il programma;

direttamente da C’è posta per te, i due racconterà com’è cambiata la loro vita dopo il programma; Per la sua prima volta in assoluto: Robert Pattinson. A distanza di pochissimo tempo dall’uscita in tutte le sale cinematografiche di ‘Batman’, di cui l’attore vestirà i panni per la prima volta, il famoso Edward Cullen di Twilight si svelerà senza troppi peli sulla lingua alla padrona di casa.

Davvero imperdibile, vero?