Svelato il ‘segreto’ di Jennifer Lopez per avere una pelle così tutti i giorni: altro che chirurgia, non indovinereste mai.

È la star di tutte le star, c’è da ammetterlo! Stiamo parlando proprio di lei: Jennifer Lopez! Attualmente al cinema col film ‘Marry me’ dove la vede al fianco di Owen Wilson, Maluma e tantissimi altri interpreti e divi, la splendida colombiana è tra le donne più complete che ci offre il panorama artistico internazionale.

Come ogni star che si rispetti, anche Jennifer Lopez appare agli occhi dei suoi fan sempre perfetta. Al di là dell’aspetto fisico, che superati i 50 anni si mantiene ancora in uno stato piuttosto incredibile, c’è un ‘dettaglio’ della Lopez che i suoi sostenitori non possono fare a meno di notare ed anche invidiare. Stiamo parlando proprio della sua pelle! Sempre levigata e luminosa, Jennifer Lopez si mostra completamente senza imperfezioni. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: come fa ad averla così tutti i giorni? Forse non tutti lo immaginano, ma la chirurgia non c’entra affatto! Ecco perché.

Jennifer Lopez, come fa ad avere una pelle così tutti i giorni? Incredibile

Se anche voi non avete potuto fare a meno di notare la pelle perfetta di Jennifer Lopez ed anche voi siete pronti a scoprire quale sia il suo ‘segreto’, avete cliccato proprio sull’articolo giusto. Sul suo canale Instagram ufficiale, infatti, abbiamo rintracciato un suo vecchio video in cui la cantante mostra qual è il suo trucco. E, vi assicuriamo, a dispetto di quello che pensano in molti, la chirurgia stavolta non c’entra affatto.

Forse non tutti lo immaginano, ma il segreto della pelle di Jennifer Lopez è proprio questo: una costante ed abitudinaria skin care con prodotti specifici. Da quanto mostrato, infatti, sembrerebbe che la star mondiale non solo lavi il suo viso con un detergente a base di crusca di riso, radice di cocco e di poligono giapponese – è proprio quest’ultima sostante che lenisce ed antiossida la pelle – ma si ‘serve’ anche di un siero illuminate e rassodante, un contorno occhi e una crema – contenente anche protezione solare – a base di acido ialuronico. Insomma, ce ne sono di prodotti da utilizzare. Ma non è affatto finita qui. C’è un altro ‘strumento’ di cui la bella J Lo non può fare a meno: una crema pieno di vitamine! A partire dalla vitamina A fino ad un estratto di olive, il prodotto è un vero e proprio toccasana per la pelle.

L’avreste mai detto?