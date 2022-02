Oggi Achille Lauro si mostra così, ma l’avete mai vista com’era prima del successo? Lo scatto da bambino: eccolo com’era.

È uno dei più grandi artisti del panorama nostrano, Achille Lauro! Reduce dall’incredibile successo riscontrato nel corso della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, il giovanissimo cantante ha confermato ancora una volta il suo essere speciale.

Con la sua ‘Domenica’, Achille Lauro ha fatto letteralmente impazzire il pubblico di Sanremo, sia quello all’Ariston che quello a casa, continuando a dimostrare quanto la sua musica piaccia e metta d’accordo tutti. Il giovanissimo cantante romano è davvero amato. Ed ogni suo singolo riesce a conquistare un seguito davvero clamoroso. Vi siete mai chiesti, però, come fosse Achille Lauro prima di tutto questo incredibile successo? Il suo stile, diciamoci la verità, oggigiorno non passa assolutamente inosservato, ma com’era da giovanissimo? Ebbene. Siamo riusciti a rintracciare un suo scatto quando era soltanto un bambino, eccolo qui: resterete davvero sorpresi.

Com’era Achille Lauro prima del successo? Lo scatto

Oggigiorno siamo soliti apprezzare i Vip così come sono soliti mostrarsi, ma vi siete mai chiesti com’erano prima del successo? Ad esempio, attualmente il buon Lauro, oltre che per le sue canzoni e le sue esibizioni, riesce a conquistare tutti anche per la sua immagine e per il suo stile, ma com’era prima del successo? Forse non tutti lo sanno, ma era davvero diversissimo.

Nel corso di una sua intervista a Domenica In datata 2019, Achille Lauro ha avuto la possibilità di fare un salto nel passato. Ed oltre a parlare della sua carriera da cantante, non ha potuto affatto fare a meno di raccontare la sua infanzia e le difficoltà vissute e di gran lunga superate. È proprio in questa lunga parentesi che la padrona di casa ha mandato in onda alcune sue foto da bambino. Voi l’avete mai visto? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio:

È proprio così che Achille Lauro si mostrava ancora prima del successo. Qui era soltanto un bambino, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, eppure non si può fare a meno di notare di come alcuni ‘dettagli’ siano rimasti invariati nel tempo.