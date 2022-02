Impensabile a 90 giorni per innamorarsi! Che fine hanno fatto oggi Paul e Karine

Davvero impensabile quello che è successo a Paul e Karine dopo 90 giorni per innamorarsi: nessuno l’avrebbe mai immaginato, i dettagli!

Sono tantissimi i telespettatori che si sono affezionati a 90 giorni per innamorarsi e ai suoi protagonisti. E, ad oggi, sono altrettanto numerose le persone che si chiedono che fine abbiano fatto alcune coppie che vi hanno preso parte. Vi ricordate, ad esempio, di Paul e Karine?

Entrati a far parte di 90 giorni per innamorarsi nel corso di una delle edizioni del programma, la coppia aveva facilmente conquistato l’attenzione su di sé. Conosciutisi su un sito online, tra di loro era subito scoccata la scintilla, tanto che il giovane Paul ha immediatamente deciso di incontrare la donna e di arrivare fino in Brasile. Da quel momento, il loro percorso è stato tutto in salita. Seppure abbiano dovuto far fronte a diverse problematiche, la coppia è sempre stata unitissima. Ed è riuscita a superare qualsiasi tipo di ostacolo. Cosa sappiamo, però, adesso su di loro? Sono tantissime le persone che se lo chiedono! Ovviamente, vi diremo noi ogni cosa. Vi anticipiamo: è davvero impensabile!

Cos’è successo a Paul e Karine dopo 90 giorni per innamorarsi? Impensabile

In molti si ricorderanno della loro storia ed altrettanto in diversi sono coloro che vogliono sapere che fine hanno fatto Paul e Karine dopo 90 giorni per innamorarsi. Dopo essersi conosciuti online ed essersi incontrati nel famoso programma di Real Time, la coppia ha dato vita ad una splendida storia d’amore, culminata non soltanto nel matrimonio, ma anche nella nascita del loro primogenito. Cosa sappiamo su di loro?

Forse non tutti lo sanno, ma a distanza di anni dalla loro partecipazione al programma e della nascita del loro primogenito, Paul e Karine sono diventati genitori per la seconda volta. Proprio il 5 Febbraio scorso, il giovane ha annunciato l’arrivo del secondo maschietto della famiglia. Su di loro, però, non abbiamo tantissime informazioni attualmente. Da quanto abbiamo potuto constatare dai loro rispettivi canali instagram, sembrerebbe che si siano detti ‘addio’ per sempre. Da diverso tempo, infatti, non appaiono più insieme sui social. Sarà davvero così? Chi lo sa!

Vi piacevamo come coppia?