Anticipazioni Domenica in del 27 Febbraio: da Mara Venier ci sarà un graditissimo ritorno, il pubblico è pazzo di gioia.

Per l’ultima puntata di Domenica In di questo mese di Febbraio, sembrerebbe proprio che Mara Venier abbia pensato ad ogni cosa nel minimo dettaglio. Ricco di ospiti incredibili, risate assicurate ed emozioni imperdibili, l’appuntamento di Domenica 27 Febbraio dell’amatissimo programma di Mara Venier si confermerà, ancora una volta, imbattibile.

Un nuovo fine settimana è giunto al termine! Prima di poterlo salutare e proiettare la nostra mente ad un’ulteriore settimana di lavoro, non possiamo assolutamente perderci la puntata di quest’oggi di Domenica In. Anche oggi, infatti, la padrona di casa accoglierà nel suo studio televisivo il fior fiore dello spettacolo italiano. Tra attori, cantanti e molto altro ancora, l’appuntamento del 27 Febbraio sarà imperdibile. A renderla così, ci sarà anche lui: un artista amatissimo, che farà il suo ritorno da Mara Venier. Ecco le sue anticipazioni.

Domenica In del 27 Febbraio, le anticipazioni della puntata: incredibile!

A partire dalle ore 14:00 di oggi Domenica 27 Febbraio, sintonizzatevi su Rai Uno e non perdetevi assolutamente la puntata di Domenica In! Condotta sempre da Mara Venier per il suo terzo anno consecutivo, quest’edizione del programma si sta dimostrando totalmente infallibile. Sarà così anche per gli altri anni a venire? Ce lo auguriamo! Così ci auguriamo che al suo timone ci sia sempre lei: la ‘zia Mara’.

Gli ospiti previsti per questa puntata di Domenica In, da come si legge dalle anticipazioni trapelate da TV Blog, sono tutti fantastici. Eccoli tutti:

Stefano Accorsi: a distanza di qualche ora dal finale di stagione de L’Amica Geniale, la Rai da il via ad una nuova ed imperdibile fiction. Stiamo parlando proprio di ‘Vostro Onore’, in onda da Lunedì 28 Febbraio con protagonista indiscusso il bell’attore bolognese;

a distanza di qualche ora dal finale di stagione de L’Amica Geniale, la Rai da il via ad una nuova ed imperdibile fiction. Stiamo parlando proprio di ‘Vostro Onore’, in onda da Lunedì 28 Febbraio con protagonista indiscusso il bell’attore bolognese; Irama: dopo il Festival di Sanremo, l’ex cantante e vincitore di Amici sarà da Mara Venier per raccontarsi, ma anche per far vivere al suo pubblico delle emozioni incredibile con ‘Ovunque Sarai’;

Edoardo Leo: in studio da ‘zia Mara’ per presentare il suo docu-film incentrato su Gigi Proietti;

in studio da ‘zia Mara’ per presentare il suo docu-film incentrato su Gigi Proietti; Arisa;

Ed, infine, ritornerà lui: il mitico Achille Lauro!

Insomma, sarà una puntata impressionante. E noi non possiamo assolutamente perdercela. Voi cosa farete?