Bocciata ai provini de L’Amica Geniale: il suo volto in tv è molto amato, non avreste mai immaginato si trattasse di lei

Ha sorpreso e conquistato tutti l’amatissima fiction televisiva che mette in scena la storia tratta dal best seller della scrittrice Elena Ferrante. L’Amica Geniale è una di quelle storie che rapiscono e che tengono gli occhi incollati al libro e poi allo schermo. Racconta di un’amicizia molto complessa per le diverse personalità delle due protagoniste. Sin da bambine, Elena e Lila si rendono conto di provenire da due mondi diversi, eppure in quella loro diversità, che genera spesso conflitto, c’è qualcosa che le accomuna. Il forte desiderio di sfuggire a quella realtà, di fuggire dal povero e violento ‘rione’ nel quale si ritrovano a crescere.

Ed in qualche modo come abbiamo potuto vedere nella terza stagione, mentre Lila resta a Napoli e cerca di riprendere in mano la propria vita diventando un’imprenditrice, Elena riuscirà ad allontanarsi da Napoli. Diventa una scrittrice affermata, costruisce la propria famiglia, ma in lei ci sarà sempre qualcosa che non le permetterà mai di allontanarsi troppo dalle sue radici ed in particolare dalla sua amica, Lila.

A partire dalla seconda stagione andata in onda nel 2020, le due attrici protagoniste come abbiamo potuto ben notare non sono le stesse che abbiamo conosciuto nella prima stagione. Le 3 stagioni a confronto raccontano di fatti storie diverse, dovute all’evoluzione dei tempi storici ma soprattutto dovuto all’evoluzione ed alla crescita dei personaggi. Nella prima stagione andata in onda nel 2018, Ludovica Nasti (nei panni di Lila) ed Elena Del Genio (nei panni di Lenù), lasciano le loro vesti di protagoniste per far spazio ad una Raffaella Cerullo ed una Elena Greco più mature ed adulte. Ed infatti nella seconda stagione, ancora diretta da Saverio Costanzo, a vestire questi panni sono Gaia Girace ed Margherita Mazzocchi.

C’è un retroscena di cui forse in molti non sono a conoscenza che riguarda l’attribuzione dei ruoli delle due protagoniste nella terza stagione che ha visto alla regia Daniele Lucchetti. A quanto pare, fu chiamata ai provini per la terza stagione de L’Amica Geniale, ma fu bocciata per quel ruolo. Non avreste mai immaginato si trattasse proprio di lei.

Respinta ai provini de L’Amica Geniale: resterete senza parole

“Un provino che non ho superato? E’ successo con L’Amica Geniale, mi hanno chiamata per la parte di Lila. In quel periodo ero impegnata sul set di Mina Settembre. Mi sono chiesta come sarebbe andata se avessi avuto più tempo per prepararmi. Era un bel ruolo di donna forte.” – a rivelarlo è proprio lei, Serena Rossi.

Viene chiamata ai provini per ottenere la parte di Lila nella fiction L’Amica Geniale, la bellissima e talentuosa attrice e conduttrice in quel periodo era impegnata in un’altra fiction che ha riscosso un enorme successo, Mina Settembre.

Sebbene non abbia avuto quella parte, è ben noto il talento che Serena Rossi ha nel vestire panni di personaggi dalle sfaccettature più complesse e tutte diverse. Chissà che magari non la vedremo nella quarta stagione della fiction.. Potrebbe ripresentarsi forse l’occasione? Chissà, nel frattempo aspettiamo il prossimo autunno per rivederla in onda nei panni di Mina Settembre!