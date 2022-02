Ricordate Alessandra Celentano a Pechino Express? L’abbiamo vista nella terza edizione

Ricordate Alessandra Celentano a Pechino Express? La maestra di danza classica ha partecipato nella terza edizione.

Alessandra Celentano è oggi un personaggio televisivo molto amato. Dal 2003 è presente nella scuola di Amici di Maria De Filippi in qualità di insegnante di danza classica. La sua presenza non passa inosservata, spesso si scontra con gli altri maestri della scuola.

Le opinioni diverse sui ballerini portano a discussioni anche molto accese. La ventunesima edizione di Amici è iniziata col botto. Quest’anno la Celentano ha trovato una personalità forte quanto la sua, parliamo del maestro di latino americano Raimondo Todaro. Sono infatti loro due che più di tutti discutono. Ma nonostante questi alti e bassi nel talent, lei e tutti i professori sono amatissimi. La maestra è un’ex ballerina ed ha una carriera alle spalle piena di successi. In televisione, oltre al ruolo di insegnante ad Amici, l’abbiamo vista qualche anno fa in un altro programma. Alessandra ha partecipato a Pechino Express: la ricordate?

Alessandra Celentano a Pechino Express: ricordate la sua partecipazione nel reality?

Nella scuola di Amici si fa sempre notare, Alessandra Celentano è la maestra di danza classica e fa parte del cast del talent dal 2003. E’ un’ex ballerina, da bambina ha iniziato a studiare danza con maestri di fama internazionale.

Nel corso della sua carriera ha preso parte a tournée in Europa, Stati Uniti, Canada, Brasile, Algeria, Tunisia e Venezuela; è stata maître de ballet nei maggiori teatri d’Italia, è stata docente ospite in teatri internazionali, lavorando accanto a grandi nomi della danza. Questo e molto altro ha fatto Alessandra Celentano nella sua carriera. Come vi abbiamo già accennato, la maestra di danza classica di Amici ha partecipato anche ad un famoso reality. E’ stata concorrente di Pechino Express nella terza edizione: ricordate il suo percorso?

Alessandra Celentano ha viaggiato con Corrado Giordani formando la coppia dei Coreografi nel 2014. Nel percorso Ai confini con L’Asia hanno conosciuto persone e posti nuovi, fatto nuove esperienze, superato tappe e ostacoli, fino a quando non sono stati eliminati. I Coreografi non sono arrivati fino alla fine ma si sono classificati al settimo posto.