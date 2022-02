“Ho sofferto tantissimo”: triste retroscena raccontato da Belen Rodriguez

A Verissimo, Belen Rodriguez non ha potuto fare a meno di svelare un triste retroscena: non tutti lo immaginano, cos’è successo.

È da quando è arrivata in Italia che Belen Rodriguez è inarrestabile, eppure soltanto adesso la showgirl argentina può dire di aver realizzato uno dei suoi più grandi sogni.

Divenuta madre della piccola Luna nel Luglio scorso, in queste ultime settimane Belen Rodriguez ha coronato un grandissimo sogno: condurre Le Iene. In compagnia di Teo Mammuccari, volto secolare del programma di Davide Parenti, la showgirl argentina veste i panni di ‘iena’. E con la sua incredibile simpatia sta conquistando tutti. Nonostante dal punto di vista professionale la Rodriguez può dire di sentirsi totalmente appagata e soddisfatto di tutto quello che ha fatto, non tutti immaginano che la showgirl ha vissuto un momento per niente facile. A parlarne apertamente, com’è solita fare, è stata proprio la diretta interessata nel corso di una sua recentissima intervista a Verissimo. A Silvia Toffanin, infatti, l’argentina ha svelato un triste retroscena che la riguarda proprio da vicino. Ecco cos’è successo.

Leggi anche –> Belen Rodriguez incantevole a Le Iene: le immagini del ‘prima e dopo’ lasciano senza fiato

Belen Rodriguez, il triste retroscena: confessione inaspettata

Ospite della scorsa puntata di Verissimo, Belen Rodriguez si è raccontata a Silvia Toffanin e al suo pubblico senza troppi peli sulla lingua. Oltre a parlare della sua ‘nuova’ vita da mamma e della sua carriera, la showgirl non ha potuto fare a meno di parlare anche del suo attuale status sentimentale, lasciandosi andare ad un triste retroscena.

Leggi anche –> Belen Rodriguez e la sua bellezza senza trucco: com’è la showgirl al naturale

Seppure ultimamente Belen e Stefano siano stati visti più volte insieme, la Rodriguez si è dichiarata single ed, addirittura, innamorata dei suoi gatti. La relazione con Antonino Spinalbese, quindi, è definitivamente conclusa. E la conduttrice, ancora una volta, si ritrova da sola! Questo non lo pesa affatto, sia chiaro. Anzi, l’argentina si dice più che contenta della serenità che adesso ha ritrovato. Com’è giusto che sia, però, ha sofferto a causa di quest’ennesima separazione. E non ha affatto ‘paura’ di nasconderlo. “Avrei voluto una famiglia con lo stesso uomo, ma sono felice lo stesso”, ha detto alla padrone di casa.

Insomma, un retroscena davvero triste, non c’è che dire. E che non tutti immaginerebbero. D’altra parte, si è soliti pensare che perché un personaggio pubblico appare sempre col sorriso stampato, non abbia grilli per la testa.