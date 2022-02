La dottoressa Pimple Popper, William: davvero incredibile! Non avrebbe mai immaginato una cosa del genere, mai visto prima d’ora.

Mai si sarebbe aspettato una cosa del genere, William! Recatosi presso lo studio della dottoressa Pimple Popper per via del problema di cui soffriva da diverso tempo, l’uomo non avrebbe mai immaginato che avrebbe ‘beccato due piccioni con una fava’.

Per chi non lo sapesse, l’amatissima Sandra Lee o meglio conosciuta con il nome La dottoressa Pimple Popper si occupa dei problemi alla pelle dei suoi pazienti. Che siano cisti, lipomi, dermatiti o molto altro ancora, la dermatologa sa sempre come aiutare chi decide di rivolgersi a lei. E permette loro l’inizio di una nuova vita. Tra tutti i pazienti che abbiamo conosciuto nel corso di queste edizioni, c’è anche lui: William! L’uomo ha richiesto l’aiuto della bella Lee per via di un grosso bozzo che aveva sulla spalla. E che gli non permetteva affatto di svolgere il suo lavoro da ‘tuttofare’. Spuntata diversi anni prima e cresciuto sempre di più, la protuberanza gli dava molto fastidio. Spingendolo, quindi, a rivolgersi alla dottoressa. Scopriamo cos’è successo.

La dottoressa Pimple Popper, William: incredibile, cos’è successo in clinica

Quando ha raccontato a La dottoressa Pimple Popper del suo enorme bozzo sulla spalla, William ha svelato di averne avuto già uno sul polso molti anni addietro, che poi si è rivelato un grumo di calcio e drenandola è completamente sparita. Sarà lo stesso anche per quest’enorme escrescenza? Assolutamente no! Alcuni medici, infatti, lo avevano informato che il bozzo non poteva essere altro che o cisti o lipoma. Ebbene. È stata proprio la dottoressa a rivelare ogni cosa: si tratta di una cisti pronta ad esplodere!

Prima di procedere con l’operazione d’asportazione della cisti, La dottoressa Pimple Popper ha fatto quello che non aveva mai fatto prima d’ora: ha completamente rimosso sul viso del suo paziente alcuni punti neri causati dalla troppa esposizione al sole? Chi l’avrebbe mai immaginato?!

Al termine dell’operazione, William si è detto parecchio contento del risultato ottenuto. E se prima non aveva affatto fiducia nei medici, dopo l’incontro con La dottoressa Pimple Popper tutto è cambiato.