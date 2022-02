GF vip, Soleil Sorge durante la puntata si è lasciata andare ad alcune frasi importanti e decisive sul rapporto con Alex Belli.

L’ultima puntata andata in onda, giovedì 24 febbraio, ha visto protagonista diverse discussioni. Prima dell’eliminazione, Katia Ricciarelli ha avuto un litigio con Jessica. Quando la soprano è uscita, non ha salutato tutti e così quando è andata alla porta, le sorelle Selassiè e Miriana Trevisan non si sono avvicinate.

Durante la diretta è stato nuovamente affrontato quanto successo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Lunedì scorso l’attore ha lasciato la casa, dopo essere entrato come ospite. Soleil in quell’occasione non ha voluto salutarlo. Sono stati mostrati alcuni filmati e subito dopo la concorrente si è lasciata andare ad affermazioni importanti.

Leggi anche GF Vip, Davide Silvestri contro Soleil: “Io le figure di m**** così non le faccio”, poi l’inaspettata ‘decisione’

GF Vip, Soleil Sorge è chiara: la frase su Alex Belli che non tutti si aspettavano

Il Gf Vip sta riscontrando un certo seguito e in questi mesi ad alimentare le dinamiche del gioco c’è stato il rapporto tra Alex Belli, Soleil e Delia Duran. Lunedì l’attore ha lasciato la casa dopo essere entrato per una settimana come ospite. Nell’ultima diretta si è affrontato nuovamente il discorso e sono stati mandati in onda dei filmati di quanto successo.

Leggi anche GF Vip, Delia Duran resta in casa dopo l’uscita di Alex Belli: non tutti hanno sentito la frase di Soleil

Alfonso Signorini ha cercato di capire come mai Soleil non abbia voluto salutare l’attore e di farle fare chiarezza sui suoi sentimenti. La concorrente ha palesato i suoi pensieri e sentimenti, lasciandosi andare a frasi che qualcuno si aspettava e altri no. La concorrente come aveva già detto in precedenza, è convinta che Alex sia entrato per invitarla a dire quello che lei provi: “Alex ha fallito se il suo intento era quello di venire qui a cercare una mia conferma sentimentale, di sentirsi dire che lo amavo“.

Soleil ha poi aggiunto, mostrando come sempre la sua sicurezza: “In più conversazioni mi ha chiesto di espormi, voleva che ammettessi di amarlo. Io ho detto di amarlo come persona, c’è grande differenza. Essere innamorato è un altro livello, rispetto ad apprezzare una persona. Per me è chiusa”. Dopo queste parole adesso la situazione è molto più chiara, Soleil ha ammesso di amare Alex come persona e non in altro modo e di voler chiudere con lui, perchè ‘ha rovinato tutto’.