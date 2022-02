A Non è la Rai abbiamo ammirato la sua bellezza e la sua bravura: a distanza di 27 anni è così, resterete senza parole

Presente nelle prime tre edizioni di Non è la Rai, è stata uno dei volti storici del programma: ecco come appare dopo ben 27 anni.

Nonostante siano trascorsi tre decenni dalla prima puntata di Non è la Rai, nella memoria di coloro che erano adolescenti negli anni ’90 quel programma resta impresso a fuoco a dispetto del tempo che passa.

Ciò perché la trasmissione di Gianni Boncompagni ha rappresentato forse uno spartiacque tra il passato e il futuro della tv. Per la prima volta, sul piccolo schermo veniva data a delle ragazze giovanissime l’opportunità di provare a farsi strada nel mondo dello spettacolo.

Ragazze come tante, molte delle quali alla loro prima esperienza artistica, che magari non avevano mai studiato canto, ballo o recitazione. La loro ‘palestra’ fu proprio quel programma che andava in onda tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, su Italia 1.

Tante di quelle giovani hanno continuato a lavorare nello spettacolo e sono diventate attrici, conduttrici, cantanti, veline, showgirl; altre hanno decisamente cambiato strada e vivono la loro vita lontana dai riflettori. Tra queste c’è Gaia Camossi, la ricordate?

Gaia Camossi oggi, com’è diventata l’ex stellina di Non è la Rai 27 anni dopo

Capelli rossi, occhi grandi e una grande presenza scenica, prima di approdare a Non è la Rai Gai aveva preso parte a due edizioni di Domenica In.

Oggi è completamente lontana dalle luci della ribalta: sul suo profilo Instagram possiamo vedere che è felicemente sposata ed ha un figlio che lavora come pilota. Nei suoi scatti recenti la si vede in compagnia di altre ex protagoniste del programma, come Federica Lotto e Barbara Trani, che con lei hanno condiviso quell’avventura e alle quali è legata ancora oggi da una profonda amicizia.

In questa foto degli ultimi tempi, vediamo il cambiamento di Gaia Camossi: trovate anche voi che la maturità abbia aumentato il suo fascino?