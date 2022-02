Sonia Bruganelli, spunta un oggetto extra lusso: vale più di 150.000 euro e si trova nella sua casa

Non solo scarpe e gioielli: Sonia Bruganelli ha una passione per il lusso anche quando si tratta della sua casa, avete notato quell’oggetto?

Già prima della sua esperienza come opinionista al GF Vip, Sonia Bruganelli non aveva mai nascosto sui social la sua propensione per il lusso: vestiti, scarpe, gioielli, borse, tutto all’insegna delle firme più prestigiose.

Spesso criticata per questa sua passione, la moglie di Paolo Bonolis non si è mai lasciata scalfire da commenti di nessun tipo, continuando ad assecondare i propri gusti e il proprio stile di vita.

Questo si riflette ovviamente anche negli arredi scelti per la sua magnifica casa, di cui possiamo ammirare qualche angolo grazie ai post che è solita pubblicare sui social. Non è sfuggito ai follower un oggetto apparso in una delle foto postate ultimamente dall’imprenditrice, il suo costo vi farà balzare dalla sedia!

Quanto costa l’esclusivo oggetto in casa di Sonia Bruganelli: stenterete a crederci

Nella camera da letto di Sonia c’è un baule a specchio dedicato alla cura personale, con una serie di cassetti e scompartimenti per riporre trucchi, gioielli, profumi, ecc. Si tratta del Malle Coiffeuse di Louis Vuitton e la bionda opinionista lo ha mostrato in uno scatto in cui appare anche il suo amato gatto.

Alto un metro e rivestito con la tipica Tela Monogram del celebre marchio francese, è foderato in microfibra dell’iconico color Rosa Ballerina. Il suo prezzo ammonta alla bellezza di 165.000 euro.

Come si vede dalla foto, lo stile del baule è contemporaneo ma si nota l’ispirazione ai modelli classici della Maison.

Un oggetto che fa letteralmente impazzire le donne, inutile negarlo. Sempre glamour e dai gusti raffinati, Sonia non delude mai i suoi follower!