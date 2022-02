GF Vip, continuano i dissapori tra Soleil e Miriana: “Tu ce l’hai con me”, è scontro

Al GF Vip le tensioni sono sempre forti e tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan scoppia una discussione: “Tu ce l’hai con me”.

Nella casa del Grande Fratello Vip gli scontri sono all’ordine del giorno. I concorrenti hanno personalità molto diverse e non sempre riescono a quanto pare a venirsi incontro. Da una semplice incomprensione nasce una rottura profonda e l’allontanamento è inevitabile.

Sappiamo che tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan non c’è sempre stato un buon rapporto. Le due concorrenti parlano ma l’amicizia sembrerebbe non essere mai nata. Abbiamo visto che in questi mesi, Soleil era molto vicina ad un gruppo, mentre Miriana ad un altro. Dopo l’ultima puntata andata in onda, si sono ritrovate a parlare e tra le due le incomprensioni hanno portato ad un confronto.

Leggi anche Chi è l’ex compagno di Miriana Trevisan: che lavoro fa e la sua attuale fidanzata famosa

GF Vip, Miriana e Soleil sempre più distanti: è scontro tra le concorrenti

Miriana Trevisan e Soleil Sorge sono due concorrenti molto amate dal pubblico. C’è chi ha una preferenza per la showgirl e chi invece per l’ex corteggiatrice di Uomini e donne. Ricordiamo che proprio nel programma di Maria De Filippi abbiamo conosciuto la Sorge.

Leggi anche GF Vip, Soleil Sorge: la frase su Alex Belli lascia senza parole

Hanno caratteri molto diversi e non sembra sia nata un’amicizia. Dopo l’ultima puntata, si sono ritrovate a parlare e le incomprensioni hanno portato ad uno scontro. Soleil ha accusato Miriana di parlarle dietro, ma quest’ultima ha detto che i confessionali non si sono visti perchè non ci sono, dato che lei non ha mai parlato male di lei e degli altri.

“Io ho visto dei video”, ha detto Soleil e la Trevisan ha risposto: “Ma i video erano in risposta alle tue provocazioni“, “Tu hai detto, ‘sai chi è che carica tutto, Soleil”, ha commentato ancora, trovando la pronta risposta di Miriana: “No, non dire bugie, stai mentendo, non ho detto così. Vuoi per forza vedere un nemico che non c’è”. Soleil però ne è convinta: “Perchè devi sottolineare, ‘Soleil’, Tu ce l’hai con me”, ha esclamato.

La showgirl ha poi spiegato che ha detto quelle cose perchè si è chiesta come mai abbia appoggiato i discorsi di Katia e Kabir sugli screzi con Manila. L’ex corteggiatrice ha ribattuto dicendo che lei ha difeso la Nazzaro anche quando non erano amiche. Miriana è intervenuta dicendo che ci sono le registrazioni e che una volta fuori vedrà che non è come pensa, che lei non ha parlato male. Sta di fatto che questo confronto non ha portato chiarezza tra le due concorrenti.