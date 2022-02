La Rappresentante di Lista, “Siamo stati fidanzati”: il retroscena salta fuori solo ora

Intervistati dal settimanale DiPiù, i due artisti de La Rappresentante di Lista hanno svelato di essere stati fidanzati in passato.

Con la loro ultima partecipazione a Sanremo 2022, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, meglio noti come La Rappresentante di Lista, si sono ormai conquistati un posto nell’Olimpo della musica italiana.

Il brano Ciao Ciao presentato alla celebre kermesse canora ha letteralmente ammaliato il pubblico confermandosi un tormentone anche a Festival concluso. Con i loro look iconici e la loro energia travolgente, la cantante e il polistrumentista (originari rispettivamente di Viareggio e Palermo) sono stati una delle rivelazioni di questa terza edizione condotta da Amadeus.

Entrambi laureati, lei in Lettere e lui in Medicina, hanno scelto di dedicarsi esclusivamente alla musica. I fan però sono stati sempre incuriositi dal loro rapporto. Ebbene, tra loro esiste solo una bella amicizia, non sono né fratelli né fidanzati. Ma è davvero tutto qui? A quanto pare no, come hanno rivelato in una recente intervista a DiPiù.

Veronica e Dario de La Rappresentante di Lista in passato sono stati fidanzati: la rivelazione sul loro legame

Incontratisi a Palermo, dove Veronica si era trasferita per studiare recitazione presso i corsi teatrali organizzati dalla regista Emma Dante, la Lucchesi e Mangiaracina si conoscono da circa un decennio.

Tra loro però non ci sarebbe stata solo una collaborazione artistica. “Per un po’ siamo stati fidanzati ma adesso non più. Tra noi c’è subito stata un’intesa pazzesca, ci siamo riconosciuti, avevamo le stesse idee, c’era qualcosa nei nostri occhi che ci faceva sentire vicini. Tra noi ora c’è un amore che fatichiamo a definire talmente è grande”, hanno rivelato a sorpresa alle pagine del noto settimanale.

E voi vi aspettavate questo retroscena?