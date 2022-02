Conoscete proprio tutto della vita privata di Giorgio Pasotti? Chi sono le sue ex compagne e l’attuale fidanzata giovanissima: i dettagli.

Tutti amano Giorgio Pasotti, ma molto probabilmente in pochissimo lo conoscono nel profondo. Da una bellezza affascinante, l’attore oggi è felicemente fidanzato con una splendida donna. Siete curiosi, però, di sapere qualche cosa in più sulla sua vita privata.

Iniziati a muovere i primi passi nel mondo della recitazione quando era davvero giovanissimo, Giorgio Pasotti ha saputo costruirsi una carriera piuttosto incredibile. Volto di tantissimi film e serie tv di successo, oggi è uno degli attori più seguiti ed apprezzata del panorama artistico nostrano. Nonostante il suo seguito, però, siamo certi che non conoscete proprio tutto su di lui. Ad esempio, siete curiosi di sapere qualche dettaglio in più sulla sua vita privata? Ad oggi, come detto poco fa, il buon Pasotti ha il cuore totalmente impegnato. Nel suo passato, però, conta diverse relazioni sentimentali con volti noti dello spettacolo italiano. Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa? Benissimo: ci pensiamo immediatamente!

La vita privata di Giorgio Pasotti: la conoscete?

Conoscete proprio tutto su Giorgio Pasotti? Molto probabilmente, vi sbagliate di grosso! Certo la sua carriera è nota ed amata da tutti noi, ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Procediamo con ordine.

Nel suo passato, Giorgio Pasotti vanta relazioni con volti noti dello spettacolo italiano. Partiamo innanzitutto da Elisa Toffoli. I due si sarebbero conosciuti durante le riprese del videoclip ‘Luce (tramonti a nord est) – singolo che le ha fatto vincere il Festival di Sanremo nel 2001 – e da lì avrebbero iniziato una relazione. Tra il 2008 e il 2009, inoltre, ha avuto una relazione con Giulia Michelini, anche lei famosissima ed apprezzata attrice. Ed, infine, è stato legato anche a Nicoletta Romanoff, famosa interprete italiana, divenendo anche padre della piccola Mia nel 2010.

Chi è l’attuale fidanzata?

Se, nel corso della sua carriera, il cuore di Giorgio Pasotti è stato impegnato da tantissime donne, nella ‘vita reale’ questo batte per una sola donna: Claudia Tosoni. Nata a Roma nel 1990, la giovanissima ragazza non è affatto un volto nuovo nel mondo della tv. Attualmente attrice di teatro, la bella Claudia si è fatta conoscere a Miss Italia nel 2012, classificandosi al terzo posto.

Sono davvero splendidi insieme, vero?