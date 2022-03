Ricordate quando Achille Lauro ha partecipato come concorrente a Pechino Express? L’abbiamo visto alcuni anni fa e ci ha conquistato.

Abbiamo visto Achille Lauro al Festival di Sanremo 2022. Il cantante ha partecipato alla settantaduesima edizione portando il brano Domenica. Sul palco dell’Ariston non poteva passare inosservato, come tutte le sue performance.

Nella classifica finale si è posizionato al quattordicesimo posto. Il colpo di scena c’è stato nei giorni successivi. Lauro con la canzone Stripper ha vinto il 19 febbraio 2022 Una voce per San Marino, primeggiando tra 18 partecipanti. Questa vittoria gli ha assicurato la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2022 a Torino, come rappresentante dello stato di San Marino, mentre per l’Italia ci saranno i vincitori del Festival, Mahmood e Blanco con il brano Brividi. Achille Lauro è un artista dalla grandi vedute, fuori dagli schemi. I suoi singoli sono sempre un successo. Ma in televisione ha fatto anche altro, qualche anno è stato concorrente di Pechino Express: lo ricordate?

Achille Lauro è stato concorrente di Pechino Express: ricordate il suo percorso nel reality?

Achille Lauro parteciperà all’Eurovision Song Contest con il brano Stripper. Ha vinto tra 18 partecipanti a Una voce per San marino. Quest’anno avremo quindi il piacere di vedere in questo grande evento non solo i vincitori del Festival di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco, ma anche il rapper.

I suoi singoli sono sempre un successo. Ha uno stile caratteristico che mostra anche nelle sue performance. Performance che spesso sono criticate proprio per il suo essere tanto ‘irriverente’. Ma Achille Lauro piace anche per questo. In questi anni l’abbiamo anche visto ad X-Factor, dove alle Home Visit ha affiancato Mara Maionchi nella scelta dei concorrenti. E’ poi tornato a X-Factor l’anno successivo per condurre il talk show Extra Factor insieme all’attrice Pilar Fogliati. Ma prima ancora aveva partecipato ad un famoso programma, parliamo del reality Pechino Express: lo ricordate?

Eccolo in questa foto insieme a Edoardo Manozzi, in arte Boss Doms. Hanno partecipato nel 2017 formando la coppia dei Compositori. Nel reality sono arrivati sul podio, classificandosi al terzo posto.