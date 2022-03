Valeria Graci, l’esordio nel mondo dello spettacolo: come ha avuto inizio la sua carriera

Valeria Graci è un’amata comica, divenuta nel tempo famosissima: ma ricordate come ha esordito nel mondo dello spettacolo?

Comica, attrice e conduttrice, Valeria Graci è sicuramente una delle personalità più belle e particolari del mondo dello spettacolo. In questi anni è stata presente in numerose trasmissioni.

L’abbiamo vista a Made in sud, Striscia la notizia, Colorado, Paperissima Sprint, Quelle brave ragazze… , Io e te, Io e te di notte, al PrimaFestival, al Festival di Castrocaro. Nel 2019 ha fatto parte della giuria dello Zecchino D’Oro. E’ anche una bravissima attrice e ha recitato in tantissimi film. Al cinema l’abbiamo vista in Ex-Amici come prima!, Vacanze di Natale a Cortina, Baciato dalla fortuna, Sapore di mare, Ma tu di che segno 6?, Bianco di Babbudoiu, ma ha recitato anche sul piccolo schermo. Oggi è un personaggio televisivo famosissimo e ovviamente anche tanto amato, ma ricordate come ha avuto inizio la sua carriera? In molti non l’avranno dimenticato.

Valeria Graci, gli esordi nel mondo dello spettacolo: così è iniziata la sua carriera verso il successo

Valeria Graci negli anni ha avuto modo di farsi conoscere e apprezzare. L’abbiamo vista in tantissime trasmissioni televisive, come a Made in sud, a Striscia la notizia dove è presente dal 2014 come inviata, a Colorado, Paperissima Sprint.

Ogni volta ha mostrato la sua vena ironica e il talento che da sempre la contraddistingue. Ma come ha avuto inizio la sua carriera? Ricordate in che modo ha esordito nel mondo dello spettacolo? Impossibile dimenticare il duo comico che ci ha accompagnato per tanti anni. L’attrice nel 2001 forma insieme a Katia Follesa il duo Katia & Valeria.

E’ nel 2003 che debuttano in tv nel programma Bigodini. La grande popolarità, però, arriva con Colorado Cafè e Zelig. Negli anni abbiamo abbiamo visto Katia e Valeria in altre trasmissioni tv tra cui Colorado Cafè, MTV Comedy Lab, Zelig Off e Zelig Circus, Scherzi a parte e Sputnik. Nel 2012 il duo si scioglie e le due grandi artisti cominciano a lavorare individualmente. Tutti i fan e i telespettatori ricorderanno il duo Katia & Valeria che ci ha accompagnato per tanti anni facendoci ridere e divertire.