L’amica geniale, Alba Rohrwacher sarà la nuova Elena Greco in versione adulta: chi è l’attrice e dove l’abbiamo già vista.

La terza stagione de L’amica geniale-Storia di chi fugge e di chi resta è terminata con un’ultima puntata che ci ha letteralmente spiazzato. In questa terza stagione abbiamo visto Lila e Lenù alle prese con un’età più adulta, con matrimoni e figli. Due personaggi fondamentali interpretati da Gaia Girace e Margherita Mazzuocco.

La scena finale mostra Elena Greco e Nino Sarratore, interpretato da Francesco Serpico, su un aereo pronti a vivere in libertà la loro storia d’amore. Elena fin da bambina è sempre stata innamorata di Nino, questo passo verso la libertà l’ha fatto dopo aver lasciato suo marito. Durante questa scena abbiamo visto la donna alzarsi dal sedile passeggero per andare in bagno e a quel punto, abbiamo intravisto dello specchio il riflesso della Elena che verrà. Come abbiamo già riportato, la protagonista sarà interpretata nella quarta stagione da Alba Rohrwacher: è il suo il volto mostrato nello specchio di una Elena in età adulta.

L’amica Geniale, è Alba Rohrwacher la nuova Elena Greco in età adulta: chi è l’attrice

Alba Rohrwacher è l’attrice che vestirà i panni di Elena Greco in età adulta. L’abbiamo scoperto nell’ultima puntata dell’amata serie. Nella scena finale dallo specchio è stato mostrato il suo volto, il volto della Elena in versione adulta ne L’Amica Geniale.

Classe 1979, il nome dell’attrice per intero è Alba Caterina Rohrwacher, ed è nata a Firenze. E’ la compagna del regista della prima e della seconda stagione, di cui ha firmato anche la sceneggiatura, Saverio Costanzo. Si è formata a Teatro. Nel 2003 si diploma al Centro sperimentale di cinematografia e successivamente lavora in alcuni spettacoli teatrali. Il suo debutto cinematografico avviene nel 2004 nel film di Carlo Mazzacurati, L’amore ritrovato. Ma nel corso della sua carriera ha fatto parte del cast di tanti altri film al cinema e in televisione.

Ha recitato in L’ora di religione, L’amore ritrovato, Nelle tue mani, Riprendimi, Caos calmo, Non c’è più niente da fare, Il papà di Giovanna, Due partite, Io sono l’amore, L’uomo che verrà, Il tuo disprezzo, La solitudine dei numeri primi, Le meraviglie, Vergine giurata, The Place, Figlia mia, Lazzaro felice, Troppa grazia, Hellhole, Magari, Lacci, Tre piani, La figlia oscura, e numerosi altri ancora al cinema; in televisione ha recitato in Giorni da Leone 2, Il Pirata – Marco Pantani, Maria Montessori – Una vita per i bambini, In Treatment – serie Tv, Il miracolo – serie TV, e ne L’amica geniale, dove è lei la voce narrante di “Lenù”.

