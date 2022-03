E’ praticamente sparita dal GF Vip: non la vediamo più in trasmissione

E’ praticamente sparita dal GF Vip: l’ex concorrente non è più presente in trasmissione da alcune puntate.

Il Grande Fratello Vip è partito a settembre e la finale è prevista per il 14 marzo. A dicembre i concorrenti dopo l’annuncio del prolungamento hanno avuto la possibilità di decidere se restare o lasciare il gioco.

Ad abbandonare il reality sono stati solo Aldo Montano e Francesca Cipriani. Nel corso di questi mesi ci sono state molte eliminazioni. Sappiamo che una volta fuori dalla casa, gli ormai ex concorrenti sono presenti in studio come ospiti, per continuare ad animare i discorsi e le tematiche inerenti gli altri protagonisti ancora in gioco. Da alcune puntate però in molti hanno notato che un’ex concorrente non è più presente, parliamo di Raffaella Fico e i fan si chiedono come mai la showgirl non ci sia. Ecco i motivi.

Raffaella Fico è sparita dal GF Vip: non la vediamo più in trasmissione in studio, il motivo

Raffaella Fico è entrata per la seconda volta nella casa del Grande Fratello Vip. La prima volta come concorrente risale a quando aveva appena 18 anni. Il suo percorso nella sesta edizione del reality è stato breve ma intenso.

Fin da subito non si è tirata indietro nel dire la sua e spesso si è scontrata con alcuni dei coinquilini. In particolare ci sono stati degli ‘screzi’ più forti con Soleil Sorge. La showgirl è stata eliminata e quando un concorrente esce, viene ospitato in studio nelle successive dirette. Da alcune puntate, la Fico non è presente e molti dopo aver notato questa assenza, si sono chiesti i motivi. Intervistata dal settimanale Nuovo ha riferito la sua spiegazione.

La showgirl campana ha precisato che non c’è alcun astio nei confronti della produzione ma ha voluto semplicemente trascorrere più tempo possibile con il compagno Piero e con sua figlia: “Avevo solo voglia di stare con mia figlia Pia e il mio compagno Piero. A dicembre poi sono partita per le vacanze e non potevo tornare dalla montagna. Infine sono stata male a causa del Covid. Tutto qui, questa è la verità”. A quanto pare non c’è nessun astio nei confronti del programma ed è stata la stessa Raffaella a spiegarne i motivi.