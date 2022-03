Scoppia una discussione tra Barù e Lulù, il concorrente sbotta: “Non si può mai dire nulla a te, fai la vittima”

GF Vip, scoppia una discussione tra Lulù e Barù durante la serata, il concorrente dopo quanto successo sbotta.

Nella casa del GF Vip gli scontri sono all’ordine del giorno. Le incomprensioni frequenti possono portare spesso a discussioni anche molto forti. Le diverse personalità che vivono insieme non trovano sempre un punto d’incontro.

In particolare come ha dichiarato più volte Alfonso Signorini, quest’anno sono le donne le protagoniste del reality. Sono proprio le concorrenti che più di tutti si trovano a battibeccare, segno che hanno caratteri molto forti e in contrasto tra di loro. Nelle ultime ore è scoppiata una discussione tra Lulù e Barù. Quella che sembrava una serata tranquilla per qualche minuto si è trasformata. Il concorrente si è arrabbiato con la principessa dopo che lei gli aveva tolto i panni umidi dall’asciugatrice. A quel punto si è sfogato.

GF Vip, nasce un battibecco tra Lulù e Barù: il concorrente si arrabbia con lei

Quella che sembrava una serata tranquilla per pochi minuti si è trasformata. E’ scoppiata una discussione tra Lulù e Barù. Quest’ultimo ha notato che la principessa aveva tolto i suoi panni umidi dall’asciugatrice e così si è arrabbiato con lei, facendole capire i suoi errori, non solo di quel momento.

Inizialmente Barù girando per la cucina arrabbiato ha detto: “Un minimo di rispetto, non fa nulla. Basta pigiare e dirmelo, fa cinque lavatrici al giorno con due robe“. Dopo Lulù ha cercato di parlare con lui spiegandogli le sue ragioni: “Ascoltami, era spenta, ma le cose erano calde quando le ho prese“, “Erano tutti umidi. C’hai sempre ragione te. Basta aver rispetto. Non c’è rispetto, non hai rispetto per la roba degli altri. Non si può mai dire nulla a te, sei intoccabile”, ha esclamato Barù e la Selassié ha risposto: “Ma cosa fate per me!”, “Tutto! Ti ho appena lavato tutti i piatti che hai lasciato uno schifo”, ha detto il concorrente.

Lulù ha detto che non è così, che ogni volta che mangia qualcosa pulisce, e Barù ha risposto che lei vuole sempre avere ragione: “Ma dai, hai tua sorella che ti pulisce dietro, se non c’è Jessica non fai nulla. Va beh ora piangi e tutti ti vengono a consolare, fai la vittima”. Dopo queste parole, Lulù è entrata in camera e c’era Jessica. Ha iniziato a schierarsi anche contro di lei, perchè voleva essere difesa. Con il passare delle ore è tornata la quiete, Barù e Lulù sembrano aver fatto ‘pace’.