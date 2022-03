Vedere la casa di Irama vi lascerà senza parole: tutti i ‘particolari’ dell’abitazione

Vedere la casa di Irama vi lascerà senza parole: predomina un colore chiaro e i particolari sono ben curati, in vecchio stile.

Abbiamo visto Irama al Festival di Sanremo 2022. Il cantautore ha partecipato alla kermesse con il brano Ovunque sarai. Sul palco dell’Ariston ha emozionato il pubblico con un testo pieno di significato e la sua voce.

Alla serata finale si è classificato al quarto posto. L’artista ha poi rivelato che questa canzone è dedicata a sua nonna. Questa è la sua terza partecipazione al Festival di Sanremo. L’anno scorso, nella serata di debutto, uno dei collaboratori dell’artista risulta positivo al Covid-19. Dopo l’esito negativo del suo tampone, teoricamente viene ‘costretto’ al ritiro. Ma Amadeus modifica il regolamento e decide di far mandare in onda il filmato in cui Irama canta il brano durante le prove anziché farlo esibire in diretta. Nonostante la non esibizione in diretta, Irama si classifica al quinto posto su 26 artisti in gara.

Il cantante è nato a Carrara ma è milanese di adozione. In uno dei suoi singoli ha voluto cantare questo suo legame e la sua casa è stato il set del videoclip: avete visto dove abita?

Dove vive Irama: vedere la sua casa vi lascerà senza parole, i ‘dettagli’ sono ben curati

Irama è un cantante italiano molto amato. Il suo vero nome è Filippo Maria Fanti. Ha esordito ufficialmente nel panorama discografico partecipando al sessantaseiesimo Festival di Sanremo nel 2016 con il singolo Cosa resterà nella categoria “Nuove Proposte”. La popolarità e il successo sono arrivati nel 2018 in seguito alla vittoria della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

In uno dei suoi singoli pubblicato nel 2020, Milano, il cantautore ha voluto raccontare il legame con questa città e la sua casa è stata il set del video musicale. Per questo, abbiamo potuto vedere alcuni spazi e dettagli di dove vive.

Sembrerebbe che viva in un vecchio appartamento con pavimenti in parquet.

Il colore che predomina è il bianco, alle pareti non ci sono i soliti quadri ma una serie di riviste musicali importanti. C’è inoltre un divano di pelle nero in contrasto con il resto dell’ambiente. Anche nelle altre stanze predominano i colori chiari.

Questa foto in alto è ripresa dal video musicale della canzone, in cui vediamo Irama cantare.