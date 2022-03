Gerry Scotti: “Sono svenuto”, cosa accadde quella volta dietro le quinte

Gerry Scotti racconta cosa accadde quella volta dietro le quinte di Tu si que vales: ricordavate questo momento? Che successe.

I dietro le quinte di ciascuno programma, diciamoci la verità, possono dimostrarsi un vero e proprio spasso. C’è chi, una volta spenti i riflettori delle telecamere, coglie l’occasione al volo per rilassarsi un po’ da solo o chi sceglie di farlo in compagnia. C’è chi, però, non può godersi un attimo di pace perché protagonista di spiacevolissimi inconvenienti. Ricordate cosa accadde a Gerry Scotti dietro le quinte di Tu si que vales di ben due anni fa?

In molti ricorderanno che, per alcuni mesi del 2020, Gerry Scotti si è mostrato in video col piede fasciato. All’epoca, il conduttore era alle prese con le registrazioni di Tu si que vales. E, seppure impossibilitato a muoversi facilmente, scelse di non rinunciare affatto al programma del Sabato sera. E di allietare il pubblico di Canale 5 con la sua simpatia. Ricordate, però, cosa accadde? A svelare ogni cosa, è stato il diretto interessato nel corso di una sua intervista di quell’anno sulle pagine del settimanale ‘Oggi’. A quanto pare, sembrerebbe che il piede fasciato non sarebbe stato altro che una conseguenza di un incidente accaduto qualche giorno prima in albergo. Scopriamo i dettagli.

Gerry Scotti col piede fasciato: cosa accadde quella volta dietro le quinte

All’epoca delle registrazioni di Tu si que vales nel 2020, Belen Rodriguez mostrò Gerry Scotti in stampelle e col piede fasciato. Ricordate cosa accadde? Da quanto si apprende dal suo racconto alle pagine del giornale Oggi di quell’anno, sembrerebbe che, qualche giorno prima, in albergo il buon Virgilio avesse poggiato male il piede, avvertendo una fitta atroce. “Pensavo fosse una storta, tant’è che sono rientrato a Milano col piede rotto ho registrato tre puntate di Caduta libera”, ha rivelato. Quello che, però, il conduttore credeva fosse una cosa da niente, si è rivelata tutt’altro. Dietro le quinte di Caduta Libera, infatti, il buon Scotti ha raccontato di essere svenuto dal dolore. E di essere stato trasportato immediatamente all’ospedale, dove ha ricevuto la diagnosi: “Mi hanno informato che si trattava della frattura da ballerino”, ha detto.

Fortunatamente, non si è trattato di nulla di grave. Anzi, il buon Scotti è ritornato subito a lavoro con le opportune attenzioni. “Mi sono solo rovinato le vacanze”, ha detto ancora all’epoca.

Cosa ci dite, ricordavate questo momento?

