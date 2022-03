Prima del GF Vip abbiamo visto Miriana Trevisan in un altro famoso reality: ecco quale

Prima del GF Vip Miriana Trevisan aveva già partecipato ad un famoso reality: ricordate dove l’abbiamo vista?

Tra le protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip c’è Miriana Trevisan. La concorrente è spesso stata al centro delle dinamiche e molte volte l’abbiamo vista scontrarsi con gli altri.

Come ha ribadito più volte Alfonso Signorini le donne quest’anno sono le protagoniste del reality ed è proprio tra loro che spesso sono presenti più incomprensioni. Soltanto nell’ultima puntata Miriana ha avuto una forte discussione con Soleil Sorge. Quest’ultima l’ha accusata di non avere maturità alla sua età, di essere volgare e di augurarsi di non essere come lei in futuro. Parole molto dure che hanno portato ovviamente al botta e risposta tra le due. Oggi Miriana è una concorrente del GF Vip, ma molti anni fa l’abbiamo vista in un altro famoso reality: vi ricordate quale?

Miriana Trevisan prima del GF Vip aveva già partecipato ad un reality: ecco quale

Miriana Trevisan è al momento una concorrente del GF Vip. Questa sera rischia di uscire, dato che è al televoto. Insieme a lei ci sono Davide Silvestri e Jessica. E’ molto amata. Più volte è andata in nomination, dopo il rientro in casa, ed è sempre stata salvata spesso con percentuali alte.

La Trevisan è famosissima, l’abbiamo vista in numerosi programmi. Ricordiamo che ha esordito con successo a Non è la Rai, programma al quale ha preso parte dal 1991 al 1993 e si è fatta poi conoscere al grande pubblico partecipando a programmi di grande seguito come Striscia la notizia, La Corrida, Pressing e La ruota della fortuna. A Settembre è entrata nel Grande Fratello Vip e sta dimostrando che oltre ad avere una personalità molto forte e tanto schietta, di essere anche una bella concorrente. Questa non è la prima volta per lei in un reality, perchè molti anni fa l’abbiamo vista in un’altra famosa trasmissione: ricordate dove?

Miriana Trevisan ha partecipato alla quinta edizione de L’Isola dei famosi nel 2007. Anche qui il suo percorso è stato intenso e molto lungo. E’ riuscita ad arrivare in finale ma non ha trionfato, classificandosi al quarto posto. Ricordate la showgirl nel reality?