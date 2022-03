Nicolò Scalfi, come ha speso i 760 mila euro il campione di Caduta Libera

Nicolò Scalfi è stato il Campione di Caduta libera e ha portato a casa oltre 760mila euro: come ha deciso di spendere il montepremi.

E’ stato uno dei protagonisti di Caduta libera, abbiamo visto Nicolò Scalfi nello show di canale Cinque per un lungo tempo. Il giovane ha trionfato per più di 90 puntate ed è riuscito a portare a casa un montepremi altissimo.

In Tv è stato presente da fine ottobre del 2018 al luglio del 2019. In una vecchia intervista rilasciata a TV Sorrisi e canzoni ha dichiarato che il montepremi è arrivato dopo circa sei mesi dalla prima vincita, mentre nel giro di un anno è arrivata l’intera cifra. Nicolò è riuscito a portare a casa oltre 760 mila euro. Ma come ha deciso di spendere i soldi? Nella medesima intervista l’ex campione ha raccontato come ha usato il montepremi di Caduta Libera.

Nicolò Scalfi, ex campione di Caduta Libera: come ha speso i 760 mila euro delle vittorie

Nicolò Scalfi è stato il campione di Caduta Libera, programma di canale cinque condotto da Gerry Scotti per oltre 90 puntate. Per il giovane la presenza nello show è stata importante, perchè gli ha dato una grande popolarità e ovviamente ha portato a casa un montepremi altissimo.

Tra pochissimo avremo il piacere di vederlo nuovamente in tv, ma non a Caduta Libera. A quanto pare Nicolò è nel cast della nuova edizione de La Pupa e il secchione condotta da Barbara D’Urso. E’ stata proprio la conduttrice a dare i primi nomi nel corso di una puntata di Pomeriggio Cinque. L’ex campione ha portato a casa oltre 760 mila euro. Come da lui dichiarato in una vecchia intervista a TV Sorrisi e canzoni una prima parte di soldi li ha ricevuti dal corriere in gettoni d’oro, ma poteva scegliere se incassare il ‘pacco’ oppure ricevere un bonifico e ha scelto la seconda opzione. Ha inoltre raccontato come li ha speso.

Nicolò ha deciso di fare un viaggio con i suoi amici e di fare un regalo a sua madre: “Come avevo promesso, sono andato in vacanza a Barcellona con i miei amici. Poi ho regalato a mamma una nuova cucina e a lungo termine li ho investiti per pagarmi gli studi. Ora cambierò l’auto, ma non prenderò niente di impegnativo” aveva raccontato.