Oggi Gal Gadot è famosa in tutto il mondo, ma sapete che cosa faceva prima del successo? L’attrice è stata impegnata in diversi ‘ambiti’.

Gal Gadot è un’attrice famosa in tutto il mondo. Il ruolo che ha fatto sì che questo accadesse è stato quello di Wonder Woman nel famoso film, e di Gisele Yashar nella saga di Fast and Furious. Gadot ha iniziato questa carriera recitando in un ruolo minore nella miniserie israeliana Bubot.

Viene poi provinata, senza successo, come interprete della bond girl Camille Montes in occasione del film Quantum of Solace. Tale circostanza si rivela però preliminare al suo vero e proprio avvio. Infatti il direttore del casting di allora sceglie di esaminarla anche per il ruolo di Gisele in Fast and Furious. Viene infine selezionata. Il personaggio di Diana in Wonder Woman non ha fatto altro che accrescere la sua popolarità. Ma prima ancora di avviare la carriera di attrice, sapete che cosa faceva?

Cosa faceva Gal Gadot prima del successo: non tutti conoscono questo ‘retroscena’ della sua vita

L’abbiamo amata e fortemente apprezzata nel ruolo di Diana in Wonder Woman. Era il 2013 quando è stata annunciata come interprete della supereroina all’interno dell’universo cinematografico DC Extended Universe. Nel 2017 torna a vestire i panni di Diana Prince in due occasioni. Dapprima in Wonder Woman e in seguito in Justice League.

Con il primo film citato si aggiudica una nomination e la successiva vittoria di un Saturn Award come miglior attrice protagonista. Di recente l’abbiamo nuovamente vista nel film Red Notice dove ha recitato al fianco del grande attore Dwayne Johnson e di Ryan Reynolds. Oggi Gal Gadot gode di un successo straordinario tanto da essere famosa in tutto il mondo, ma sapete cosa faceva prima del successo?

Tra il 2005 e il 2006 l’attrice ha prestato servizio militare come soldatessa delle Forze di difesa israeliane, divenendo anche istruttrice di combattimento. Ha inoltre frequentato la facoltà di Giurisprudenza, lasciando però gli studi dopo un solo anno. Ma prima ancora aveva partecipato a Miss Israele, aggiudicandosi il titolo. A quanto pare, Gal Godot prima del successo come attrice ha fatto tanto altro.