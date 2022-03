Oggi conosciamo l’amatissimo attore così, ma ricordate com’era Patrick Dempsey ai tempi di Grey’s Anatomy?

Patrick Dempsey è un attore statunitense di origini irlandesi. Ha conosciuto il successo grazie al ruolo di Derek Sheperd nella famosa serie tv Grey’s Anatomy. Nel medical drama ha interpretato uno dei personaggi più importanti. Derek studia medicina e diventa un affermato neurochirurgo.

Quando scopre che sua moglie lo tradisce, si trasferisce al Seattle Grace Hospital e accetta la proposta del suo ex insegnante, Richard Webber, diventando il capo di Neurochirurgia. Nell’ospedale di innamora di Meredith, in principio una tirocinante. Questa storia d’amore ci ha fatto sognare ad occhi aperti, ma anche ‘penare’. La scena più straziante che ha spiazzato i fan, è quella della sua morte, quando l’attore dice addio per sempre alla serie tv. Dempsey è stato presente nel cast di Grey’s Anatomy dal 2005 al 2015, per farvi ritorno come guest star nel 2021. Oggi conosciamo l’attore così ma ricordate com’era ai tempi della serie?

Patrick Dempsey, com’era ai tempi di Grey’s Anatomy: con il suo personaggio ci ha conquistato

In questi anni abbiamo visto l’attore in numerosi film e serie tv, al cinema e in televisione. Patrick Dempsey ha recitato in Catholic Boys, Some Girl, L’impero del crimine, Scream 3, Tutta colpa dell’amore, Come d’incanto, Un amore di testimone, Appuntamento con l’amore, Le regole della truffa, Transformes 3, Bridget Jones’s Baby; in tv ha recitato in Disneyland, Geremia Il profeta, Ancora una volta, Will & Grace, Private Practice, La verità sul caso Harry Quebert e in tantissimi altri ancora.

Ovviamente, il successo è arrivato grazie a Grey’s Anatomy, dove ha interpretato il dottor Derek Sheperd. L’ultima volta che l’abbiamo visto nella serie è stato nel 2021, ma è arrivato come guest star. Dempsey è stato presente dal 2005 al 2015. Vi chiediamo, ricordate com’era ai tempi del medical drama?

L’attore negli anni non sembra cambiato, a parte i capelli e qualche dettaglio del look. Era giovanissimo quando è entrato a far parte del cast, aveva circa 39 anni, adesso ne ha 56. Patrick Dempsey ci ha conquistato con il suo talento e l’uscita di scena del personaggio di Derek ha spiazzato e amareggiato i milioni di fan.