Si sente benissimo a 40 anni dopo il divorzio: “Frequento un modello di 23 anni”

In una recente intervista, la famosa conduttrice rivela di aver iniziato a frequentare un giovane modello dopo il divorzio dall’ex marito.

Il suo matrimonio è durato dal 2016 al 2020 e col suo ex marito ha conservato un buon rapporto. Dopo il divorzio, per la famosa conduttrice 40enne è iniziata una nuova fase della vita che la vede nel pieno della sua energia. Intervistata di recente a Verissimo, ha confessato di aver cominciato a frequentare un modello molto giovane.

Stiamo parlando di Andrea Delogu, ex moglie di Francesco Montanari. Al magazine F, l’ex Letteronza di Mai dire domenica aveva rivelato che l’amore tra loro era finito e che a separarli è stata una diversa visione del rapporto di coppia e della famiglia.

Con l’ex marito è rimasto un rapporto d’affetto e di stima nonostante la rottura: “So che uno come lui non lo troverò mai più”, aveva dichiarato la Delogu che dopo la separazione era stata protagonista del gossip per un presunto flirt con Stefano De Martino.

Ospite il weekend scorso a Verissimo, la bella conduttrice ha ammesso di star frequentando qualcuno molto più giovane, curiosi di saperne di più?

La nuova vita di Andrea Delogu dopo il divorzio: la confessione a Verissimo

Nel salotto di Silvia Toffanin, la Delogu si è raccontata senza filtri, rendendo partecipe il pubblico degli aspetti più privati della sua vita. Dall’infanzia nella comunità di San Patrignano dove vivevano i suoi genitori agli esordi in tv, la bella presentatrice ha ripercorso le tappe più significative della sua vita.

Alla domanda sul suo presente in amore, ha ammesso di aver intrapreso una conoscenza: “L’amore attualmente? Diciamo che sono single. Basto a me stessa. In un anno e mezzo da sola, sono uscita con due o tre persone. Adesso sto conoscendo una persona molto più giovane di me. È una persona che vuole conoscermi, non mi chiede di andare subito a convivere e creare una famiglia”.

Tra loro c’è una notevole differenza d’età, ma ciò non rappresenta assolutamente un problema per Andrea: “Ho 40 anni ma la mia vita non è finita. Ho conosciuto questo ragazzo, fa il modello. Ha 23 anni. Sì, è sensibilmente più giovane, ma io sono in forma. Vado in palestra, mi fa mangiare sano, è divertente. Vedessi come è bello in costume. Quando sarà famoso vorrà una della sua età e mi lascerà”, ha concluso ridendo.

Una spontaneità ammirevole, che la rende incredibilmente affascinante: le auguriamo il meglio in tutto!