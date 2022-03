“Meglio che non commento”: Barù e le principesse ai ferri corti, la discussione è inevitabile

GF Vip, discussione tra Barù e le principesse: il concorrente accusa le sorelle di incoerenza.

Nella puntata di lunedì l’attenzione si è concentrata oltre sulle varie dinamiche e televoti, anche su un filmato in cui si parlava di Jessica e Barù. In settimana è stata realizzata una capanna con le coperte e i due concorrenti si sono posizionati sotto insieme.

Non hanno raccontato cos’è successo agli altri presenti nonostante le insistenze, e Alfonso Signorini in puntata ha cercato di indagare. In questo filmato però abbiamo visto una Jessica molto titubante. Prima di andare sotto la capanna, in mattinata, aveva avuto uno sfogo. Visto l’allontanamento di Barù improvviso ha pensato che l’uomo si fosse avvicinato a lei per strategia, palesando i forti dubbi. Nel filmato abbiamo anche ascoltato il pensiero di Soleil. Quest’ultima ha detto che Jessica cercava l’amore in casa solo per fare clip e avere più consensi. Nelle ultime ore i concorrenti sono ritornati sulla questione e c’è stata una discussione tra Barù e le principesse che ha coinvolto il pensiero i tutti.

GF vip, Barù e le principesse ai ferri corti: “Non si può parlare”

Dopo il filmato in cui Jessica diceva che forse Barù aveva usato con lei strategia e dopo le parole di Soleil nei confronti della principessa, il concorrente ha iniziato a nutrire dei forti dubbi. Già durante la notte ha espresso il suo malessere a Jessica, Lulù e Sophie, dicendo di essere rimasto deluso.

E’ poi scoppiata una piccola discussione che ha portato ad un forte allontanamento. Barù ha iniziato a difendere Soleil dicendo che era l’unica che lo proteggeva, ma Sophie ha detto che non è vero dato che anche loro l’hanno sempre protetto. Lulù ha commentato dicendo che Davide non vuole che lui si avvicini a Jessica e Barù ha confermato sostenendo che l’attore è scettico: “Fai come vuoi, meglio che non commento altrimenti in puntata si dice che sono cattiva”, ha detto Lulù e Jessica ha esclamato: “Se ha addosso Davide e c’era anche Soleil che diceva che facevo strategie, che non sono vera”.

Le principesse hanno poi commentato quello detto da Soleil nel video, dicendo che non è vero il fatto che Jessica voleva trovare un ‘bono’ per far parlare di sè. Jessica ha detto che lei ha sempre detto che voleva trovare l’amore ma non per consensi o fare clip, ma trovarlo nella sua vita. Ha inoltre detto che dopo quello che aveva visto, se Soleil fosse rimasta lei l’avrebbe nominata. A questo punto è intervenuto Barù dando loro dell’incoerenti e accusando Jessica di falsità. Questo ha portato un allontanamento, la principessa ci è rimasta male ed è poi andata a letto.