Chi è e cosa fa nella vita l’attuale compagna di Gerry Scotti?

Tutti lo amano come conduttore, ma sapete chi è che cosa fa nella vita l’attuale compagna di Gerry Scotti? Cosa dobbiamo sapere su di lei.

In molti lo adorano come conduttore, ma in pochissimi sanno tutto ciò che riguarda la sua vita privata. Perché, diciamoci la verità, dal punto di vista professionale, Gerry Scotti è “carta conosciuta”, ma della sfera sentimentale c’è qualcosa che occorre sapere in particolare.

Attualmente al timone de “Lo show dei record”, programma che ha fatto la storia della televisione italiana e che ancora adesso risulta essere amatissimo, Gerry Scotti è tra i volti più amati del piccolo schermo nostrano. Siete curiosi di sapere, però, qualche cosa in più sulla sua vita privata? Sappiamo benissimo che, nel 1991, il buon Virgilio è convolato a nozze con Patrizia Grosso. Il loro è stato un amore travolgente, tanto che – nel Marzo del 1992 – è nato il loro unico figlio Edoardo. Come ogni cosa bella, però, anche il loro matrimonio è naufragato, generando una certa sofferenza al conduttore. Ad oggi, Gerry Scotti è felicemente innamorata. E condivide la sua vita e quotidianità con Gabriella. A proposito, sapete chi è e di che cosa si occupa l’attuale compagna del conduttore?

Chi è Gabriella, l’attuale compagna di Gerry Scotti: di che cosa si occupa

Dopo un grande dolore, c’è sempre la rinascita. È proprio questo quello che è capitato a Gerry Scotti dopo la separazione dalla sua prima moglie e l’incontro con la sua attuale compagna. Ebbene. Siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? Purtroppo, le informazioni che abbiamo in merito sono davvero minime. Approfondiamo da vicino, però, tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lei.

Gabriella Perrino è la donna che ha cambiato la vita di Gerry Scotti dal 2011, qualche tempo dopo la separazione del conduttore da sua moglie. I due, stando a quanto si apprende dal web, si sono conosciuti grazie ai loro figli che andavano a scuola insieme. È solo dopo un po’ di tempo, però, che hanno scelto di iniziare un nuovo percorso di vita insieme. Attualmente, infatti, vivono a Milano in una casa da sogno. Infine, di che cosa si occupa la bella Gabriella? Forse non tutti lo sanno, ma la Perrino è uno stimato architetto. E siamo certi che il tocco di classe e di eleganza del loro nido d’amore, è anche merito suo.

Conoscevate questa storia?