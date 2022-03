GF Vip, Barù spiazza e discute con Jessica: “Vi vedo o non vi vedo, non mi cambia la vita”.

Gli ultimi giorni all’interno della casa del GF Vip a quanto pare si stanno facendo sentire. La quiete sembra essersi spezzata e le incomprensioni diventano sempre più grandi. Nella puntata di lunedì abbiamo visto un filmato in cui si parlava di Jessica e Barù e di quanto successo nella capanna.

Jessica è apparsa titubante dopo un improvviso allontanamento del concorrente, tanto da pensare che lui abbia usato strategia con lei. Nelle ore successive c’è stato uno scontro. Barù ha detto che lei è falsa e ha creduto alle parole di Soleil del video in cui diceva che Jessica voleva solo un ‘bono’ per consensi. E’ seguito poi un colpo di scena. Barù è andato dalla principessa e le ha detto che non pensa sia falsa e le ha dato un bacio sulla fronte. Ma si sa nella casa del GF Vip non c’è mai pace e nel giro di qualche ora le incomprensioni sono tornate ad essere forti. Nelle ultime ore Barù ha avuto un nuovo confronto con Jessica.

GF Vip, scoppia un nuovo confronto tra Barù e Jessica: “Vi vedo o no, non mi cambia la vita”

Le incomprensioni tra Barù e le principesse e in particolare con Jessica continuano a farsi sentire. Ieri c’è stato il GF Vip Radio come tutti i mercoledì. Mentre la concorrente parlava, ha detto che umanamente vorrebbe poter chiarire con Nathaly perchè dispiaciuta di quanto accaduto. Parole che non sono piaciute a Barù, forse ‘ferito’ dopo che proprio l’attrice l’aveva definito ‘umanamente scarso’.

Sta di fatto che quando erano in cucina, c’è stata una nuova discussione. “A me sembra strano che ad un tratto vuoi fare pace con Nathaly. Mi ha dato fastidio. Non voglio litigare, non me ne frega niente, siccome ci tengo” ha detto Barù. Jessica ha commentato dicendo che lui la sta analizzando in ogni cosa e che è molto distaccato con lei. Il concorrente ha risposto: “Hai offeso il mio carattere, il mio essere, certo che sono distaccato. Hai detto lo fa per strategia. Se volevo arrivare in finale cercavo la clip, non ho mai voluto niente“.

Jessica ha cercato di far capire che lei non porta rancore, è per il perdono: “Anche io non sopporto il finto buonismo, ma non è una cosa per arrivare in finale. Prima con Nathaly avevamo un buon rapporto”. Barù ad un certo punto ha commentato: “A me qua dentro, se vi vedo o non vi vedo, scusami se sono brutale, magari con Davide o Giucas, non è che mi cambia la vita”. Nonostante Jessica abbia cercato di chiarire e di capire il concorrente, lui si è mostrato molto astioso.