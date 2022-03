“Per me è stato un incubo”: il dramma di Lulù raccontato al GF Vip

Lulù ha raccontato al GF Vip il dramma vissuto: “Per me è stato un incubo, non pensavo avesse mai una fine”.

Lulù Selassiè è stata ed è una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Schietta, passionale e con un’eloquenza che spacca in due il pubblico. Fin dall’inizio si è mostrata senza nascondersi dietro silenzi o finti sorrisi. Questa sua personalità l’ha portata a scontrarsi spesso in casa.

Grazie al voto dei telespettatori è arrivata in finale. In settimana la principessa ha disegnato la sua linea della vita. Ha raccontato il dramma che ha vissuto nell’infanzia e nell’adolescenza. Drammi diversi che l’hanno resa fragile e forte allo stesso tempo.

GF Vip, il dramma di Lulù: “Per me è stato un incubo”

In settimana la finalista del GF Vip ha disegnato la linea della vita, come avviene per tutti i concorrenti. Lulù ha aperto il suo cuore e ha portato la sua storia in quella stanza, nelle sue parole e si è scoperta, rivelando le sue fragilità.

Nel filmato abbiamo ascoltato Lulù: “Sono sempre stata una bambina allegra. Quando inizio ad andare a scuola, non ci volevo andare mai, venivo un po’ esclusa. Un bambino mi disse una parola che non conoscevo e da lì inizio a vedermi diversa, iniziano le mie insicurezze. Con le amicizie ho avuto tanti problemi, nessuno mi chiamava, era una questione di razzismo“, ha spiegato la principessa. Ma la sua linea è proseguita e ha raccontato un brutto momento vissuto durante l’adolescenza.

“Vado a Londra e… ho vissuto stalking, ricatti. Questo ragazzo mi ricattava con mie foto, mi svegliavo la mattina e trovavo 80-90 messaggi dove mi diceva cose orribili. Volevo chiedere aiuto, ma non sapevo come fare, mi sentivo in colpa, mi vergognavo. Ho vissuto un incubo, non pensavo avesse mai una fine”. Lulù ha spiegato che un giorno ne ha parlato con sua sorella maggiore, Jessica, per farsi aiutare e dire la verità a sua mamma. “E’ per questo che sono così, che vivo in un mondo di favole, dico che sono una fatina perchè è come se volessi vivere in questo mondo di favole, dove non ci sono le persone cattive”.

La principessa ha ringraziato la sua famiglia per esserle stata vicino e averla aiutata. La sua linea della vita non poteva non concludersi con la partecipazione al GF Vip e l’incontro con Manuel Bortuzzo: “Grazie a questa avventura ho conosciuto il mio amore, Manuel. Non avevo mai incontrato una persona come lui. Mi valorizza, mi ama e protegge. Mi fa sentire la più bella del mondo“.