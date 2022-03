GF Vip, arriva il confronto tra Jessica e Barù, il concorrente si avvicina per parlarle: “Vederti così mi fa stare male”.

La coppia-non coppia formata da Jessica e Barù sta facendo tanto parlare. Se all’inizio l’attenzione era concentrata molto più su altre dinamiche nelle ultime settimane sembrano essere loro i protagonisti.

I Jeru, è questo l’hashtag con cui i fan li chiamano, sono spesso in tendenza su twitter. In questi giorni il loro rapporto è apparso decisamente altalenante. Prima c’era stata una capanna, il giorno dopo in puntata Barù ha scoperto che Jessica l’aveva accusato di strategia, visto il suo improvviso allontanamento, e nei giorni successivi i litigi sono sempre stati più frequenti. Nella semifinale la principessa ha visto un filmato in cui Barù si lasciava andare a parole che l’hanno offesa. In puntata ha avuto un crollo, delusa dal comportamento dell’uomo, non si aspettava che lui potesse parlare male di lei. Dopo la diretta non è riuscita a trattenere le lacrime. Barù nelle ultime ore ha cercato un confronto: cos’è successo fra i due?

Nella semifinale del GF Vip abbiamo visto un filmato in cui si parlava del rapporto tra Jessica e Barù. La principessa ha scoperto delle parole dell’uomo nei suoi confronti e ha avuto un crollo. Non è riuscita a trattenere le lacrime, dicendosi delusa.

Nelle ultime ore, il concorrente ha cercato varie volte il confronto con lei, prima in cucina e subito dopo in giardino. Barù si è avvicinato a Jessica e le ha detto: “Mi dispiace molto per tutto quello che ho detto e come l’ho detto. Non ti voglio vedere così, mi fa sentire male. Sappi che mi sono uscite male delle cose, hai ragione ad essere delusa. Non sono contento, sono molto triste”.

Jessica ha detto che lei è molto delusa, che ha compreso il fatto che lui si sia offeso, ma gli aveva chiesto anche scusa: “Mi dispiaceva aver pensato male di te”. “Vederti così mi dispiace veramente, sei qui da sei mesi, mi fa male al cuore. Di me non è importante, l’importante è te che ti senti bene e ti godi gli ultimi giorni” ha continuato il concorrente. La principessa ha commentato dicendo che non avere il rapporto di prima non la fa stare bene, e Barù ha risposto: “Non so quello come si ripara, ma iniziamo di nuovo. Io ci sono, sono qui, ti voglio bene”. Jessica molto sottotono ha detto di provare anche lei affetto nei suoi confronti ed è poi andata via.