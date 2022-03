Matrimonio a prima vista, è successo tra Gianluca e Giorgia: la sposa sorpresa dal gesto del marito

Matrimonio a prima vista, cos’è successo tra Gianluca e Giorgia: la sposa non si aspettava il ‘gesto’ del marito.

La nuova edizione di Matrimonio a prima vista è partita il 16 febbraio su Real Time, mentre su Discovery era disponibile da qualche settimana prima. Le coppie di questa edizione dopo il sì e dopo la cerimonia, hanno trascorso qualche giorno in viaggio di nozze.

La coppia che sicuramente sta facendo tanto parlare è quella formata da Gianluca e Giorgia. Sono completamente diversi e questa diversità è stata evidente fin da subito. La sposa è una persona molto insicura, come lei stessa ribadisce spesso, e ha bisogno di tempo per aprirsi e fidarsi. Gianluca è invece molto espansivo e schietto. Nella puntata precedente abbiamo visto che hanno iniziato la convivenza. Giorgia però è stata spiazzata da un gesto del marito che proprio non si aspettava.

Giorgia e Gianluca di Matrimonio a prima vista: la sposa non si aspettava il gesto del marito

Tra Gianluca e Giorgia il matrimonio non è iniziato nel migliore dei modi. Durante il viaggio di nozze la sposa ha avuto un momento di debolezza, dopo che il marito le aveva detto che fisicamente non è il suo tipo e che non è rimasto colpito.

Nell’ultima puntata andata in onda abbiamo visto che hanno iniziato la convivenza. Una convivenza molto movimentata dalla personalità allegra e esuberante dell’uomo che ha cercato in tutti i modi di rendere partecipe Giorgia della sua vita e dei suoi hobby. Ma proprio quando la convivenza è partita, la sposa è stata ‘spiazzata’ da un gesto dell’uomo che non si aspettava.

Già Gianluca prima di mostrare cosa aveva fatto ha detto: “Giorgia non si aspettava che io fossi così, da come sono partito ad adesso, secondo lei sembro una persona diversa“. Lo sposo le ha fatto un regalo: “Un regalo super inaspettato, mi ha messo in imbarazzo“, ha detto Giorgia. Le ha regalato una sua vecchia macchina da scrivere, perchè durante la luna di miele la moglie gli aveva confidato il sogno di scrivere un libro. Giorgia non riusciva a parlare, è rimasta particolarmente spiazzata dalla sorpresa e dal fatto che lo sposo si fosse ricordato del sogno che gli aveva confidato.