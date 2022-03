Sapete chi è la sorella di Gianmaria Antinolfi? L’abbiamo vista al GF Vip per una sorpresa

Gianmaria Antinolfi è stato un concorrente del GF Vip: in casa ha ricevuto una sorpresa da sua sorella, l’avete vista?

Gianmaria Antinolfi è stato un concorrente del GF Vip. Si è sempre distinto per la sua persona, sempre attento, sincero e schietto. Proprio per questo spesso ha avuto degli scontri con altri concorrenti ma più delle volte tutto si è risolto.

All’interno della casa ha stretto un legame speciale con molte persone, come con Aldo Montano, Manuel Bortuzzo, Jessica Selassiè. Ma proprio nella casa più spiata d’Italia ha anche trovato l’amore con Federica Calemme. Nonostante gli alti e bassi dovuti agli iniziali dubbi della donna, una volta usciti fuori sono apparsi più innamorati e legati che mai. Come aveva promesso, insieme hanno fatto anche un bellissimo viaggio a Parigi. Quando era concorrente del GF Vip, Gianmaria ha ricevuto varie sorprese. In una diretta è arrivata sua sorella pronta a sostenerlo: voi l’avete vista?

L’abbiamo visto nella casa del GF Vip ed è stato sicuramente uno dei protagonisti. Gianmaria Antinolfi ha scelto di abbandonare il gioco a fine gennaio per importanti impegni di lavoro presi in precedenza.

Una volta fuori dal reality ha scoperto il grande amore che i fan gli hanno sempre riservato. Il suo percorso è stato intenso, pieno di emozioni e di momenti altalenanti. Quando era concorrente ha ricevuto diverse sorprese. Abbiamo visto suo fratello e anche sua madre. Ma in una puntata è anche stato sorpreso dall’arrivo di sua sorella: l’avete vista?

Dopo aver raccontato la storia della sua famiglia, Alberta, questo è il nome della sorella di Antinolfi, l’ha incontrato in passerella: “Questo Grande Fratello ti ha messo a dura prova fin da subito. Sei stato molto attaccato. Questo ti ha creato molte insicurezze, tu hai mille colori, non hai una maschera, sei sempre te stesso nel bene e nel male. Io sono orgogliosa e fiera di te”, queste sono state le parole della donna che hanno tanto sorpreso Gianmaria che non si aspettava di vederla lì per lui.