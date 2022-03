Giucas Casella ha recitato in diversi film: dove l’abbiamo visto

Giucas Casella è un paragnosta, ma in passati ha anche recitato in diversi film: ricordate dove l’abbiamo visto?

Giucas Casella è un illusionista e un personaggio televisivo molto amato. Ha proposto spesso, all’interno di alcuni programmi televisivi, dei numeri basati sulle sue capacità di paragnosta e di ipnotizzare e suggestionare spettatori o anche animali.

E’ stato anche protagonista di esercizi pericolosi, come restare chiuso tra il ghiaccio con pochissimo ossigeno o altri esperimenti di escapologia. A settembre 2021 è entrato nella casa del GF Vip come concorrente ed è riuscito ad arrivare fino alla fine. Questa sera si decide il suo destino nel reality, ovvero se sarà il quinto finalista o verrà eliminato ad un passo dalla finalissima. I suoi numeri sono un successo e sono famosissimi, ma Giucas nella sua carriera non è stato solo un paragnosta. Non tutti forse ricordano che ha anche recitato in diversi film.

E’ entrato nella casa del GF Vip a settembre ed ora è giunto in finale. Anche se, per questa sera, è al televoto con Jessica Selassiè. Televoto che decreterà il quinto finalista. Giucas Casella in questi mesi ha dimostrato di avere quella personalità forte ed esuberante che ha sempre manifestato nei diversi programmi televisivi.

Non ha deluso le aspettative dei telespettatori che l’hanno sempre appoggiato. Per lui qualche puntata fa c’è stato un vero e proprio colpo di scena, eliminato al televoto ha scoperto in diretta di avere il biglietto di ritorno ed è così rientrato in casa tra la gioia degli altri concorrenti e del pubblico in studio che l’ha fortemente applaudito. Il concorrente del GF Vip è un illusionista e un personaggio televisivo. Ma in passato ha anche recitato in diversi film: ricordate dove l’abbiamo visto in veste di ‘attore’?

Casella ha recitato al cinema nel film Sesso e volentieri nel 1982 dove ha interpretato se stesso. Nel 1985 è apparso nel film Fracchia contro Dracula e anche qui è stato se stesso. Mentre nel 2006 l’abbiamo visto in Parentesi tonde dove ha recitato la parte di un prete.