Eric Dane è la star di Grey’s Anatomy: sapete chi è la sua ex fidanzata? E’ un’attrice famosissima.

Classe 1972 Eric Dane è un attore statunitense conosciuto in tutto il mondo. E’ particolarmente noto per aver interpretato il ruolo del Dottor Mark Sloan in Grey’s Anatomy. Nella famosa serie televisiva statunitense è apparso per la prima volta nel 2006 come guest star.

Visto l’alto gradimento del pubblico per il suo personaggio, diventa parte integrante del cast a partire dalla terza stagione fino al 2012, anno in cui l’attore è uscito di scena. Abbiamo visto il suo ritorno nella diciassettesima stagione. Entra nuovamente in scena quando Meredith, interpretata dall’attrice Ellen Pompeo, entra in terapia intensiva dopo aver contratto il Covid. E’ spesso incosciente e sogna su una spiaggia alcuni dei personaggi usciti di scena, come appunto Mark Sloan, ma anche Derek Sheperd, suo defunto marito, George O’Malley, Andrew DeLuca e Lexie Grey. Dane ha recitato in Grey’s Anatomy per tanti anni ma l’abbiamo visto anche in tanti altri film. E’ noto anche per il ruolo del comandante della Marina Militare Tom Chandler in The Last Ship.

Della sua vita privata invece cosa sappiamo? La sua ex fidanzata è un’attrice che conosciamo benissimo.

Chi è l’ex fidanzata di Eric Dane: la conosciamo benissimo, è un’attrice molto amata

Ha recitato al cinema e in televisione, Eric Dane ha una carriera pienissima. Due sono i ruoli che l’hanno reso maggiormente noto, come quello del Dottor Mark Sloan in Greys Anatomy ma anche quello del comandante della Marina Militare Tom Chandler in The Last Ship.

Il suo debutto come attore arriva nel 1991 in un episodio di Bayside School. In seguito alterna apparizioni in alcuni film tv a piccole parti in serie TV come Sposati… con figli e Pappa e ciccia. Forse non tutti lo ricordano ma dal 2003 al 2004, per due stagioni, ha interpretato Jason Dean in Streghe. Ed è proprio sul set della famosa serie tv che ha conosciuto la sua fidanzata, oggi ex.

Eric Dane è stato fidanzato con l’attrice Alyssa Milano interprete di Phoebe Halliwell, una delle principali protagoniste: lo sapevate? Non sappiamo precisamente quanto siano stati insieme. La coppia ha chiuso poi la relazione. Nel 2004 Dane si è sposato con l’attrice Rebecca Gayheart ma nel 2018 hanno deciso di divorziare di comune accordo.