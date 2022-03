Chi è Neva Leoni: dove abbiamo visto l’attrice in questi anni

Chi è l’attrice Neva Leoni: la stiamo vedendo ne Il Paradiso delle signore ma dove l’abbiamo vista in questi anni?

Ne Il paradiso delle signore Neva Leoni interpreta il personaggio di Tina Amato, ed è una delle veneri. Tina entra a far parte del team del Paradiso fin dalla prima stagione, anche se il suo sogno è sempre stato quello di essere una cantante.

Dopo una serie di accadimenti si trasferisce a Londra con Sandro Recalcati ed inizia una grande storia d’amore, coronata addirittura da un matrimonio. Da alcuni mesi ha fatto il suo ritorno e ci sono stati sviluppi molto importanti nella storia del suo personaggio. Neva interpreta Tina in maniera impeccabile. Il suo personaggio è molto amato ma anche l’attrice lo è. La stiamo vedendo in questa serie ma in passato ha recitato in tanti film: ricordate dove l’abbiamo vista?

Neva Leoni, amata attrice: ricordate dove abbiamo vista in questi anni?

Nell’ottobre del 2021 Neva Leoni ha annunciato che presto convolerà a nozze. Ospite del programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, ha raccontato della particolare proposta di matrimonio ricevuta dal fidanzato, Claudio Colica.

“Era finito il film, eravamo al cinema e Claudio si mette in ginocchio, e mi chiede di sposarlo. Lui aveva preso la sala, eravamo solo noi, era appena finito il lockdown. Lui mi chiede di sposarlo, e sullo schermo dall’altro lato, parte ‘allora ha detto sì, sì… e io sì” ha svelato l’attrice mesi fa. Neva è molto amata, la stiamo vedendo ne Il Paradiso delle signore ed interpreta il personaggio di Tina Amato. Ma questo è uno dei tanti suoi ruoli vestiti: ricordate in quali film e serie tv l’abbiamo vista?

Neva Leoni ha recitato al cinema in Italian Dream, Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso, Tutta colpa di Freud, Smetto quando voglio, 2047 – Sights of Death, The Answer, la risposta sei tu, Miami Beach, Non c’è campo, Fellini Forward. Sul piccolo schermo l’abbiamo vista in R.I.S. Roma – Delitti imperfetti, Che Dio ci aiuti 3, Solo per amore, Questo è il mio paese, Che Dio ci aiuti 4, Questo nostro amore 70, Questo nostro amore 80, Cuori e ovviamente ne Il Paradiso delle signore, dove la vediamo ancora oggi.