Avete mai visto James, il figlio di Giucas Casella? Nella casa del GF Vip ha sorpreso il papà nell’ultima puntata.

Giucas Casella è appena uscito dalla casa del Grande Fratello Vip. Il paragnosta è arrivato fino in finale ma si è classificato al sesto posto, non rientrando ‘teoricamente’ tra i finalisti della sesta edizione.

Nella casa si è fatto amare e apprezzare da tutti i concorrenti. Durante la finale, poco prima di scoprire della sua eliminazione, ha ricevuto una sorpresa da parte di suo figlio che non vedeva da diversi mesi. James, questo il nome del figlio di Casella, quando è entrato si è mostrato molto emozionato. Ha confessato che per lui è stato molto difficile essere lì ma l’ha fatto per suo padre. Voi avete visto questo bellissimo momento? Guardando padre e figlio ovviamente in molti avranno notato una certa somiglianza.

Giucas Casella riceve una sorpresa da parte di suo figlio al GF Vip: avete notato la somiglianza?

E’ stato uno dei concorrenti più amati e apprezzati della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Giucas Casella due settimane fa ha avuto una ‘seconda possibilità’. Dopo essere stato eliminato è rientrato in casa perchè ha scoperto di avere il biglietto di ritorno. E’ così giunto in finale, ma si è classificato al sesto posto.

Una volta arrivato in studio ha fatto uno dei suoi famosi numeri. Ha ipnotizzato Adriana Volpe. Prima ancora di uscire dalla casa, ha ricevuto una sorpresa da parte di suo figlio James. Ormai conosciamo benissimo il figlio del paragnosta dato che l’ha nominato nel corso dei sei mesi tantissime volte, chiedendo a Signorini di vederlo. Ma vedendo padre e figlio insieme avete notato la somiglianza?

Il figlio di Giucas Casella ha molti tratti in comune con suo padre. Quando è arrivato ha confessato che stare lì è stato molto difficile per lui: “Sai per me quanto è difficile stare qua, ma te lo sei meritato tutto, per me hai vinto a prescindere da come andrà stasera, erano sei mesi che non ti vedevo e non vedo l’ora di abbracciarti. Non pensavo mi mancassi così tanto”. James ha circa 35 anni ed è un medico specializzato in chirurgia generale.