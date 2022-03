Ricordate Sabrina Ferilli nella serie Le Ali della vita? Da allora sono passati più di 20 anni

Sabrina Ferilli ha recitato in numerosi film e fiction: ricordate l’attrice nella serie Le Ali della vita?

Sabrina Ferilli è una delle attrici più amate e apprezzate del panorama cinematografico. In questi anni si è divisa tra teatro, cinema e televisione e ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui sei Nastri d’argento, un Globo d’oro, sei Ciak d’oro e quattro candidature al David di Donatello.

Di recente l’abbiamo vista in veste di co-conduttrice alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo dove ha affiancato sul palco dell’Ariston Amadeus nella serata finale. In televisione oltre a vederla e ammirarla come attrice in film e fiction, è presente in molti programmi. Dal 2019 ha il ruolo di giudice popolare a Tu si que vales. Con la sua ironia le risate sono sempre assicurate. Dagli inizi della sua carriera ad oggi ha interpretato tantissimi personaggi. Ricordate la Ferilli nella serie Le ali della vita? Sono passati molti anni da allora.

Tra le attrici italiane più amate non possiamo non citare Sabrina Ferilli. Dagli inizi della sua carriera si è divisa tra teatro, cinema e televisione. Nel 2013 è stata una degli interpreti principali del film La grande bellezza di Paolo Sorrentino, vincitore del Premio Oscar al miglior film in lingua straniera.

Nel 2021 è stata la protagonista della fiction Svegliati amore mio che narra la storia di Nanà, la cui vita cambia per sempre quando sua figlia Sara si ammala improvvisamente di leucemia. La Ferilli dai suoi esordi ad oggi ha vestito tantissimi personaggi diversi portandoli a casa sempre con successo. Ricordate quando ha recitato ne Le ali della vita?

Eccola in una foto ripresa da una scena della famosa serie televisiva. L’attrice era giovanissima, stiamo parlando del 2001. Ha interpretato Rosanna Ranzi, un’insegnante di musica che inizia a lavorare presso l’educandato femminile “Santa Chiara” delle Pie Sorelle Francescane. Qui prende a cuore le situazioni personali delle ragazze, ma dovrà fare i conti con la direttrice Sorella Alberta, interpretata dalla grande Virna Lisi. Sabrina Ferilli nel ruolo di Rosanna ci ha conquistato ed emozionato. Da allora sono passati tanti anni. Era molto più giovane, ma il tempo per lei non sembra mai passato.