Le anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 19 Marzo: saranno presto genitori per la prima volta, il dolcissimo racconto.

Per un nuovo Sabato consecutivo, la puntata di Verissimo del 19 Marzo sarà esclusivamente dedicata all’amore! Siete pronti a scoprirne le anticipazioni?

Non prendete impegni per questo pomeriggio: la puntata di Verissimo prevista per il 19 Marzo sarà davvero imperdibile. Come l’appuntamento scorso durante il quale Miriana Trevisan si è lasciata andare ad una clamorosa rivelazione su Biagio D’Anelli? Molto, ma molto di più! Da quanto si apprende dalle anticipazioni condivise su Mediaset Play, sembrerebbe che anche questa sarà una puntata ricca di ospiti. Non solo ci saranno alcuni dei più importanti concorrenti del Grande Fratello Vip, ma anche due amatissimi personaggi della tv nostrana che stanno per realizzare uno dei loro più grande sogno: diventare genitori! Insomma, come al solito, non mancheranno le emozioni e le lacrime. Scopriamo qualche cosa in più.

Verissimo del 19 Marzo, le anticipazioni: dolcissimo racconto in studio!

Save the date: Sabato 19 Marzo a partire dalle ore 16:00 ci sarà una nuova e scoppiettante puntata di Verissimo. Le anticipazioni ufficiali, infatti, ci dicono che ci saranno tantissimi ospiti e che le emozioni saranno davvero assicurate. Pronti a saperne di più? Andiamo!

Gli ospiti della puntata di Verissimo di quest’oggi sono davvero numerosissimi. Insomma, sicuramente ne vedremo delle belle. Eccoli tutti:

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: dopo aver partecipato alla scorsa puntata di Verissimo insieme a Gianmaria Antinolfi ed Aldo Montano, il giovanissimo sarà nuovamente nello studio televisivo insieme alla sua amata. Come procede la loro storia d’amore al di fuori della casa di Cinecittà? Lo scopriremo. Anche se, a quanto pare, sembrerebbe andare tutto per il meglio;

anche lui uno dei finalisti del GF Vip; Barù: seppure sia entrato in netto ritardo rispetto a tutti gli altri, il giovane Gherardi si è dimostrato uno dei suoi protagonisti indiscussi, tanto da aggiudicarsi anche la finale. A Silvia Toffanin, Barù spiegherà anche come stanno le cose con Jessica? Sicuramente si! La giovanissima vincitrice del GF Vip, però, sembrerebbe avere le idee abbastanza chiare sul da farsi;

due giovanissimi violinisti che hanno incantato tutti con la loro dolce musica; Anna Tatangelo: a distanza di qualche istante dall’inizio della seconda stagione di “Scene da un matrimonio”, l’amatissima cantante di Sora racconterà a Silvia Toffanin questo suo momento d’oro, sia dal punto di vista professionale e musicale, ma anche “privato”;

a distanza di qualche istante dall’inizio della seconda stagione di “Scene da un matrimonio”, l’amatissima cantante di Sora racconterà a Silvia Toffanin questo suo momento d’oro, sia dal punto di vista professionale e musicale, ma anche “privato”; Nel giorno della festa del papà non poteva mancare colui che, a breve, lo diventerà per la prima volta! I due giovanissimi ed amatissimi volti di Amici saranno in studio per la prima volta. E sicuramente si lasceranno andare ad un racconto dolcissimo sulla loro storia d’amore, ma anche l’arrivo del loro primo bebé;

Noi non ce la perderemo questa puntata di Verissimo. Voi?