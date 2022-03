Isola dei famosi 2022, chi è Edoardo Tavassi: età, dov’è nato, cosa fa nella vita, la sua ex fidanzata è un’amata attrice

Edoardo Tavassi è un naufrago de L’Isola dei Famosi 2022, partecipa nel reality insieme a sua sorella Guendalina: cosa sappiamo del concorrente.

Sta per partire la nuova edizione de L’isola dei famosi. Alla conduzione anche quest’anno c’è l’amatissima Ilary Blasi. I nuovi opinionisti sono Vladimir Luxuria e Nicola Savino, mentre l’inviato scelto è Alvin che abbiamo avuto il piacere di vedere in altre edizioni.

I naufraghi quest’anno sono divisi in due gruppi. Da una parte ci saranno i single e dall’altra le coppie che possono essere formate da fidanzati, fratello e sorella, marito e moglie e così via. Edoardo Tavassi è uno dei concorrenti del reality e partecipa insieme a sua sorella Guendalina che conosciamo benissimo. Ma cosa sappiamo dell’uomo? Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Isola dei famosi 2022, chi è Edoardo Tavassi: età, dov’è nato, cosa fa nella vita, chi è la sua ex fidanzata

Edoardo Tavassi è un concorrente della nuova edizione de L’Isola dei famosi. In Honduras non sarà da solo ma partecipa in coppia con sua sorella, l’amatissima Guendalina. Conosciamo molto della showgirl ma cosa sappiamo dell’uomo?

Edoardo dovrebbe essere nato nel 1985 a Roma. Non appartiene al mondo dello spettacolo ma in molti lo ricorderanno quando Guendalina era concorrente del Grande Fratello. Infatti più volte è stato ospite per sostenere e appoggiare sua sorella. Per quanto riguarda il suo lavoro, non abbiamo al momento maggiori informazioni, sicuramente nel corso della sua avventura sull’isola avremo modo di sapere più dettagli.

E’ stato al centro del gossip per la sua relazione con Diana Del Bufalo. I due sono stati diverso tempo insieme ma nell’ottobre del 2020 si sono lasciati. Nonostante ciò, si mostrano spesso insieme avendo tanti amici in comune. Da questo si deduce che Edoardo e Diana sono rimasti in ottimi rapporti. Al momento non sappiamo se sia single o fidanzato.

Sul suo canale instagram è seguito da oltre 120 mila follower. Sono centinaia le foto pubblicate e in molti possiamo notare che il naufrago è un appassionato di tatuaggi. In particolare ha le braccia molto tatuate. Edoardo e Guendalina sono pronti a sbarcare a L’Isola dei famosi e vivere questa avventura insieme!