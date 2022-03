“È proprio ciò che cerco”: Jessica Selassié ha fatto colpo su un ex corteggiatore di Uomini e Donne

Jessica Selassié continua a conquistare pubblico e ammiratori: un ex volto di Uomini e Donne ha dichiarato il proprio interesse per lei.

Intervistato da Eva 3000, un ex corteggiatore di Uomini e Donne ha confessato di essere rimasto molto colpito dalla bellezza e dal carattere della vincitrice del GF Vip 6, la principessa Jessica Selassié.

La 27enne ha riscosso grandissimo successo durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia: soprattutto negli ultimi mesi di gioco, il pubblico ha apprezzato sempre di più il suo essere materna e protettiva nei confronti delle sorelle empatizzando con lei per le sue difficoltà a trovare l’uomo giusto, per il suo ‘amore’ non corrisposto per Barù, per la sua remissività nel rapporto con Lulù.

L’esito del televoto finale che l’ha decretata vincitrice assoluta dell’intera edizione ha confermato tutto il sostegno che il pubblico da mesi manifestava verso di lei. Tornata alla vita di tutti i giorni, Jessica sta vivendo un periodo d’oro, sommersa dall’affetto dei fan che sono triplicati in confronto a prima della sua entrata al GF Vip.

Proprio in questi giorni aveva fatto scalpore l’ammissione dell’ex cantante di Amici Aka7even, che su Instagram aveva detto di aver sempre fatto il tifo per lei. La principessa etiope ha anche ricondiviso la storia del cantante e i due ora si seguono sui social. Insomma si può dire che, per i fan, di materiale per iniziare a sognare ce n’è abbastanza. Eva 3000 ha poi pubblicato l’intervista di un altro volto noto, il quale ha dichiarato di essere attratto dall’ex gieffina, vediamo di chi si tratta.

“Mi ha piacevolmente sorpreso”: Jessica Selassié conquista un ex volto di Uomini e Donne

Isa & Chia ha raccolto le dichiarazioni rilasciate dall’ex corteggiatore di Andrea Nicole, Alessandro Verdolini, ad Eva 3000. Ecco quanto ha rivelato su Jessica: “Il lato estetico mi ha colpito prima di ogni cosa, come sempre quando incontro per la prima volta una ragazza. Poi, guardando come si comporta in Casa, mi ha piacevolmente sorpreso il suo modo di fare tenero, dolce e pacato, che è proprio ciò che cerco nella mia compagna ideale. Peccato che Jessica non sappia neppure chi sono, le nostre esperienze televisive sono cominciate in contemporanea”.

Verdolini è stato la non scelta dell’ex tronista Andrea Nicole, oggi felicemente fidanzata con Ciprian Aftim. Il giovane ha ammesso di voler invitare a cena la Selassié ed ha espresso la sua opinione riguardo alla reticenza di Barù: “Posso rispondere con un vecchio adagio che dice: ‘chi ha pane non ha i denti!’. Penso che se una persona ti interessa davvero, alla lunga delle telecamere te ne freghi. O comunque se hai questi “timori” non vai al Grande Fratello e vivi le cose privatamente a casa tua”.

Cosa ne pensate? Alessandro potrebbe davvero conquistare il cuore della bella principessa?