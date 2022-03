La pupa e il secchione 2022, Denis Dosio è un concorrente della nuova edizione: scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Martedì 15 marzo è iniziata la nuova edizione de La Pupa e il secchione. Barbara D’Urso è al timone della trasmissione e ha voluto al suo fianco come opinionisti Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge.

Nella prima puntata abbiamo conosciuto i protagonisti divisi in pupe e pupi e secchioni e secchione. Vivranno insieme in una villa meravigliosa. Il reality ci accompagna per circa 8 settimane. Denis Dosio è nel cast de La pupa e il secchione: ma cosa sappiamo del concorrente? Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

La pupa e il secchione 2022, Chi è Denis Dosio: età, studi, il successo sul web, dove l’abbiamo visto, vita privata

Denis Dosio è un concorrente della nuova edizione de La Pupa e il secchione. Quest’anno Barbara D’Urso che conduce il format, ha scelto molti personaggi noti del mondo dello spettacolo e alcuni sono esordienti. Dosio non è nuovo al mondo della televisione dato che abbiamo avuto modo di vederlo già in qualche trasmissione. Ma cosa sappiamo sul suo conto?

E’ giovanissimo, ha circa 21 anni ed è nato a Forlì. Lavora come influncer. Inoltre, secondo quanto si legge sul web, ha studiato Ragioneria all’ITC Carlo Matteucci della sua città. Denis sembrerebbe avere origini brasiliane. Suo padre è metà brasiliano e metà etiope. La sua carriera inizia a 14 anni quando decide di aprire un canale su YouTube, in cui racconta aneddoti della sua vita. Purtroppo viene preso di mira, deriso e preso in giro, come lui stesso ha raccontato. Inoltre ha anche confessato di aver subito bullismo, in particolare tra i banchi di scuola. Sul web Denis riesce ad ottenere sempre più popolarità, confermandosi come uno dei volti più amati e seguiti.

Nel 2020 arriva per lui una nuova svolta. Debutta anche nel mondo del musica e pubblica così la sua prima canzone, Non Mi Tocchi! Abbiamo visto il blogger nel settembre 2020 nella casa del Grande Fratello Vip 5, condotto da Alfonso Signorini. Pochi giorni dopo il suo ingresso però viene squalificato per aver bestemmiato. Nel 2021 arriva per Denis Dosio il debutto su OnlyFans, dove il suo canale risulta uno dei più seguiti. Di recente l’abbiamo anche visto a Back to school.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sembrerebbe single. Adesso Denis Dosio è pronto a sorprenderci in veste di ‘pupo’ nella nuova edizione de La pupa e il secchione.