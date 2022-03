Lory Del Santo, il debutto in televisione: aveva appena 16 anni

Lory del Santo è oggi un’attrice molto amata, ma quando c’è stato il suo debutto in televisione? Scopriamolo insieme.

Parte questa sera la nuova edizione de L’Isola dei famosi condotta anche quest’anno da Ilary Blasi. La conduttrice sarà affiancata da due opinionisti d’eccezione, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In Honduras a seguire i naufraghi c’è Alvin che abbiamo avuto il piacere di vedere come inviato in altre edizioni.

In questa edizione c’è una novità, i concorrenti sono divisi in due gruppi. Da una parte ci sono le coppie, come fratello e sorella, madre e figlio, fidanzati e così via e dall’altra i single. Tra i naufraghi c’è anche Lory Del Santo. L’attrice non sarà da sola ma in coppia con il suo fidanzato Marco Cucolo. Tutti conoscono e amano la Del Santo ma non tutti sanno che il suo debutto in televisione è arrivato quando aveva appena 16 anni.

Lory Del santo, il debutto in televisione: era giovanissima ai suoi esordi

Lory Del Santo è una delle concorrenti della nuova edizione de L’isola dei famosi. Non è da sola in Honduras ma in coppia con il fidanzato Marco Cucolo. L’attrice ha una carriera pienissima. Ha recitato al cinema e in televisione, è stata ospite di numerosi programmi e l’abbiamo anche vista come concorrente in altri reality.

Ha partecipato al programma La fattoria e nel 2016 sempre insieme al suo fidanzato l’abbiamo vista a Pechino Express. Nella trasmissione condotta da Costantino Della Gherardesca la coppia si è posizionata al terzo posto. Per l’attrice questa non è la prima volta a L’Isola dei famosi. Forse non tutti ricordano che è stata concorrente nel 2005 nella terza edizione quando al timone c’era Simona Ventura. Ma cosa accadde allora? Fu proprio lei a trionfare! Oggi non ha bisogno di presentazioni perchè è famosissima, ma sapete quando è avvenuto il suo debutto in televisione?

Lory Del Santo aveva appena 16 anni quando ha esordito in televisione: ma in che ruolo? Esordisce giovanissima come valletta al Festivalbar 1975. Successivamente partecipa a Miss Universo come rappresentante dell’Italia e posa come modella. Diventa particolarmente nota sul piccolo schermo nel 1981 nel programma Tagli, ritagli e frattaglie, condotto da Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo. Dopo questi primi iniziali lavori ha continuato a percorrere la strada del successo.