Barbara D’Urso aveva appena 11 anni quando ha vissuto un tragico lutto: un dramma che l’ha caratterizzata e che ha segnato la sua vita.

Barbara D’Urso ha un curriculum pienissimo. Quando ha iniziato a lavorare in televisione era giovanissima. Ha debuttato infatti sul piccolo schermo alla fine degli anni settanta. Ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e in poco tempo è diventata una bravissima conduttrice.

Ma non solo, ha lavorato anche come attrice in film sia al cinema sia in televisione. Da anni è alla conduzione di Pomeriggio Cinque. Di recente, con la nuova stagione, al format sono state apportati dei cambiamenti. E’ stato deciso di dedicare il tempo a disposizione a temi di attualità e non più al gossip. Nel corso di queste settimane però non sono mancati riferimenti allo spettacolo, come al Grande Fratello Vip. Adesso è alla conduzione della nuova edizione de La pupa e il secchione show in onda su Italia 1. Barbara D’Urso è un personaggio del mondo dello spettacolo molto amato, ed è sempre sotto i riflettori. La sua vita non è sempre stata rose e fiori. Purtroppo quando aveva appena 11 anni ha vissuto un tragico lutto.

Barbara D’Urso colpita da un tragico lutto a 11 anni: il dramma che l’ha caratterizzata

Tutti amano e apprezzano Barbara D’Urso. E’ una figura importante delle televisione italiana. Ha condotto sulle reti Mediaset numerosi programmi. Da pochissimo è approdata su Italia uno con il docu-reality La Pupa e il secchione.

Come abbiamo già riportato, la sua vita non è sempre stata rose e fiori. Purtroppo quando era solo una bambina ha vissuto un drammatico lutto. A 11 anni la conduttrice ha perso sua mamma. E’ morta il 23 agosto del 1968.

Sul suo seguitissimo profilo instagram, in questa data, l’anno scorso, la conduttrice ha pubblicato un post condividendo una foto in bianco e nero di tanti anni fa dove sembrerebbe sia fotografata lei da piccola insieme alla sua amata mamma. A corredo aveva scritto: “Mamma ci ha lasciato Titti… E un coltello mi squarcia l’anima. 23 agosto 1968″. Una lacerante ferita nel cuore della conduttrice che ha segnato per sempre la sua vita.