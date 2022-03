Matrimonio a prima vista, presto diventeranno genitori: svelato il sesso del bebè

Matrimonio a prima vista, due protagonisti del format presto diventeranno genitori e hanno svelato sui social il sesso del bebè.

Matrimonio a prima vista è un format molto seguito. Quest’anno è arrivato all’ottava edizione. Tutte le stagioni vedono protagoniste tre coppie. Dopo la cerimonia trascorrono qualche giorno insieme in viaggio di nozze. Incomincia poi la parte più difficile, la convivenza.

Dopo circa un mese arriva il momento tanto atteso dai telespettatori curiosi di scoprire cosa accadrà, ovvero la scelta finale. In questi anni abbiamo conosciuto tante coppie e molto sono scoppiate dopo che alla scelta finale avevano deciso di restare insieme e qualcuna è insieme ancora. Due protagonisti del format a febbraio hanno annunciato che presto diventeranno genitori. Negli ultimi giorni hanno rivelato il sesso del bebè.

Matrimonio a prima vista, diventeranno genitori e svelano il sesso del bebè

Due protagonisti di Matrimonio a prima vista presto diventeranno genitori. L’annuncio è arrivato ad inizio febbraio. Questa coppia in realtà non si è conosciuta all’interno del programma. Entrambi però vi hanno partecipato in edizioni diverse.

Andrea Ghiselli e Francesca Musci hanno annunciato sui social che presto saranno genitori. Abbiamo conosciuto Andrea nella quinta edizione di Matrimonio a prima vista. Nel programma ha sposato Nicole Soria. Ma terminata l’esperienza televisiva la coppia è scoppiata. Francesca invece è stata la protagonista della seconda edizione. Ha sposato Stefano Protaggi. Alla scelta finale hanno deciso di restare insieme e la loro relazione è durata diversi anni, fino a quando la donna non ha poi annunciato la rottura. Adesso Andrea e Francesca sono insieme da circa un anno. Quando hanno iniziato a pubblicare le prime foto insieme sui social, non hanno mai confermato il sentimento. Col passare del tempo la conferma è poi arrivata o meglio, è sembrata ben evidente. Adesso i due protagonisti dell’esperimento sociale diventeranno genitori e qualche giorno fa hanno annunciato sui social il sesso del bebè.

Sarà un maschietto! La coppia ha organizzato un gender reveal party con amici e parenti e sotto un arco di palloncini rosa e celesti hanno aperto una scatola. E’ stato un bellissimo momento. Dai loro sguardi e dai grandi sorrisi è evidente la felicità per questo arrivo in famiglia.