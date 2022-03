Non solo ballerino, l’ex allievo di Amici debutta come cantante e lo annuncia sui social.

L’abbiamo visto nella ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nella scuola è entrato come ballerino dimostrando di avere tutte le carte in regola per vincere. Non ha trionfato ma con la sua arte ha conquistato il cuore del pubblico e anche dei professori.

Dopo il successo riscontrato nel talent le esperienze non sono mancate. Ma adesso ha deciso di mettersi alla prova in un ambito completamente diverso. Il ballerino debutta nel mondo della musica come cantante e lancia il suo singolo. Sul suo seguitissimo profilo social ha pubblicato un post in cui ha raccontato ai suoi migliaia di fan il desiderio che ha sentito di danzare su qualcosa di suo. Ha ricominciato a scrivere ed è poi nata in lui questa idea, di rendere le parole una canzone. A quanto pare l’ex allievo di Amici è pronto a sorprenderci.

Non solo ballerino, l’ex allievo di Amici debutta come cantante e lancia il suo singolo

Nelle ultime ore l’ex allievo di Amici ha pubblicato un post in cui ha svelato questa importante novità. Tommaso Stanzani che abbiamo seguito e soprattutto amato nella ventesima edizione del talent show ha sorpreso i suoi migliaia di fan con questo annuncio.

Il ballerino ha deciso di dare libero sfogo alla sua arte e come lui stesso ha annunciato sui social sta per debuttare come cantante, lanciando il suo singolo. Tommaso nel post ha svelato che ha sempre scritto ma adesso ha sentito il bisogno di danzare su qualcosa di suo e quindi ha deciso di rendere le parole una canzone.

“Mentre scrivo questo post sono molto emozionato e anche impaurito. Ho sempre utilizzato la danza come mezzo di comunicazione per esprimere i miei sentimenti. Un ballerino però danza su parole, emozioni e sensazioni di altre persone. Sento il bisogno di danzare su qualcosa di mio. Ho ricominciato a scrivere e da lì è nata l’idea di rendere le mie parole una canzone”, ha scritto nel post. Tommaso ha inoltre confessato che all’inizio gli sembrava un progetto troppo grande ma lavorando e con l’aiuto di persone che hanno creduto in lui è riuscito a raggiungere un traguardo inaspettato. Ebbene, Tommaso Stanzani è pronto a debuttare nel mondo della musica come cantante e noi siamo pronti a farci sorprendere ancora una volta dal suo talento.