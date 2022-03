E’ diventata mamma per la quarta volta, l’attrice che abbiamo seguito in Harry Potter dà l’annuncio sui social.

Soltanto qualche mese fa aveva annunciato di essere in dolce attesa. Non poteva più nascondere la gravidanza e così ha pubblicato un post in cui svelava la dolce notizia: “Non posso più nascondere questo nuovo bambino”.

L’attrice ha condiviso una foto in cui mostrava il pancione. Ma adesso, lei che ci ha fatto ridere e ci ha conquistato nella famosa saga cinematografica Harry Potter ha nuovamente sorpreso i suoi fan. Ha pubblicato una foto in cui si è mostrata insieme al suo bambino: è diventata mamma per la quarta volta.

L’attrice di Harry Potter è diventata mamma per la quarta volta: l’annuncio è arrivato sui social

In Harry Potter il suo personaggio ci ha fatto ridere molto. L’attrice ha interpretato la prima fidanzata di Ron Weasley. Questo incontro è avvenuto durante il sesto anno ad Hogwart ma questa relazione ha breve durata dato che il mago comprende che in realtà il suo interesse è rivolto ad Hermione e che Lawanda Brown, questo il nome del personaggio portato in scena, ha un’ossessione nei suoi confronti.

Ebbene, proprio l’attrice che ha interpretato Lawanda in Harry Potter è diventata mamma per la quarta volta. Nel mese di dicembre 2021 aveva annunciato la gravidanza non potendo più nascondere la pancia: “Non posso più nascondere questo nuovo bambino“, aveva scritto a corredo del post. Nelle ultime ore ha condiviso un nuovo annuncio sempre sul suo canale social in cui ha svelato di aver dato alla luce il suo bambino.

“Benvenuto Backer Brown” ha scritto in basso alla foto in cui si mostra mentre si trova in ospedale e allatta il bambino appena nato. L’attrice ha anche ringraziato i medici e ha svelato che il nome scelto è stato ricevuto dal portiere del Liverpool e Del Brasile: “Grazie a Alisson Becker”, ha scritto pubblicando anche lo scatto del calciatore. Jessie Cave è diventata mamma per la quarta volta. Il suo compagno è il comico Alfie Brown, la coppia è insieme da tanti anni. Congratulazioni per il nuovo arrivo in famiglia!