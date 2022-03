Elisabetta Canalis da infarto col tubino primaverile: tutte lo vorranno!

La primavera è iniziata ed Elisabetta Canalis ha pensato bene di ‘infiammare’ Instagram facendosi immortalare col suo tubino: che schianto!

Primavera, tempo di rinnovare il look e di lasciare nell’armadio cappotti, sciarpe e maglioni: è quanto ha appena fatto la bellissima Elisabetta Canalis, che negli ultimi giorni ha mandato in visibilio i follower postando una foto da infarto!

L’ex velina per eccellenza vive ormai da molti anni in America, precisamente in California, dove ha costruito una famiglia col marito Brian Perri dal quale ha avuto la figlia Skyler Eva.

Lì le temperature sono notoriamente miti e non stupisce che la showgirl sarda possa sbizzarrirsi con degli outfit che mettono in risalto il suo fisico super in forma. E’ proprio di questi giorni la foto postata sul suo profilo Instagram che la ritrae con indosso un tubino destinato a diventare il must-have di questa primavera 2022.

Da vera icona di stile e moda, non è certamente la prima volta che la Canalis propone modelli di abiti che inevitabilmente si rivelano fonte di ispirazione per le fan. Lo scorso dicembre, ad esempio, ha incantato tutti con una jumpsuit da rodeo, mentre il mese scorso ha sfoggiato dei pantaloncini che sicuramente andranno a ruba nei prossimi mesi.

Elisabetta Canalis lascia tutti senza fiato: il tubino stringato è da capogiro

In occasione di un pranzo con le amiche organizzato a bordo della sua piscina, Elisabetta ha scelto un look che si addice pienamente alle belle giornate di sole. Si è infatti mostrata su Instagram con un tubino molto particolare, in grado di esaltare al massimo la femminilità di chi lo indossa.

Si tratta di un modello di Dolce&Gabbana, in raso, color testa di moro che in pochi minuti ha raccolto una miriade di like e commenti. Il dettaglio che non passa inosservato è sicuramente la sua vestibilità che evidenzia la silhouette. Le stringhe e l’ampia scollatura, poi, rendono l’insieme davvero irresistibile! Insomma, un capo che sicuramente presto vorranno tutte, scommettiamo?

Col suo viso eternamente giovane e la chioma sciolta e leggermente ondulata, Elisabetta Canalis continua a far impazzire tutti: per lei gli anni sembrano non passare proprio mai, vero?